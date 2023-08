"Chemins de traverse" avec Kev Adams sur France 3 vendredi 25 août 2023 - Vidéo

Agathe Lecaron vous donne rendez-vous sur France 3 vendredi 25 août 2023 à 23:15 pour un nouveau numéro de "Chemins de traverse". Dans ce numéro, Agathe Lecaron reçoit Kev Adams.

Agathe Lecaron invite une personnalité à partager un chemin unique, pour un voyage intérieur, une véritable introspection !

Pendant deux jours de marche, Kev Adams et Agathe parcourent ensemble une région chère au cœur de l’humoriste et acteur : la Côte d'Azur et le Var. L’évocation de ses « chemins de traverse » fait resurgir des souvenirs – telles des madeleines de Proust – et suscite des rencontres inattendues, de touchantes surprises, de belles découvertes et des festivités !

Au détour de confidences inédites, l’artiste se dévoile sous un jour différent en révélant ses secrets, son enfance… Avec beaucoup d’émotion et de jovialité, Kev partage avec les téléspectateurs son parcours de vie personnel et artistique.

"Les chemins de traverse" de la vie de Kev Adams débutent dans le massif de l’Estérel, dans le Var, avec des étapes au château de La Napoule à Mandelieu, au Palais Bulles de Pierre Cardin sur les hauteurs de Théoule-sur-Mer, aux îles de Lérins, à la Villa Eilenroc et le long du sentier du Cap d’Antibes, pour le conduire au final jusqu’à l’appartement familial de Juan-les-Pins, où il a passé tous les étés de son enfance.

Kev Adams va, au fil de cette balade, avoir la surprise de retrouver Anne Roumanoff, Jarry, Claude Lelouch, Gad Elmaleh, Dany Brillant, André Manoukian, Michel Fugain, Ishtar, du groupe Alabina, ses plus proches amis, ceux du Fridge Comedy Club, Salif Gueye, ainsi que sa maman et son frère. Il va également découvrir les messages touchants de Laura, sa première amoureuse, et de Corneille.

Grâce à de nombreux documents personnels, des extraits de films, de spectacles sur scène, des anecdotes racontées par ses proches, Kev Adams dévoile d’autres facettes de sa personnalité.