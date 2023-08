"Vive le camping" à Valras-Plage dans l'Hérault à revoir sur 6ter samedi 26 août 2023 - Vidéo

Samedi 26 août 2023 à 21:05 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Vive le camping" : « Sable fin, soleil et fête : séjour de rêve dans un camping XXL ».

Élodie Gossuin nous emmène dans l’Hérault, le département le plus fréquenté par les campeurs pendant l’été : il y a plus de 200 établissements dans la région !

À 30 minutes du Cap d’Agde, à Valras-Plage, se trouve un camping hors-norme. Espace aquatique XXL, aires de jeux géantes, c’est un parc d'attractions à ciel ouvert ! Plus de 10 000 touristes s’y croisent chaque été en mobile-home, tente de luxe ou même en cabane dans les arbres.

Parmi ces vacanciers, une famille des Hauts-de-France, qui avait prévu de partir en Vendée. Suite à une erreur pendant la réservation sur internet, Sarah, Sylvain et leurs deux enfants, Valentine et Arthur, se retrouvent une semaine dans le Sud. Un séjour « surprise », bien loin de leurs habitudes, qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve.

Originaires de Toulouse, Séverine, Yannick et leurs deux enfants, Shana et Rayan, sont des habitués. Fans absolus, ils sont liés à l’équipe d’animation par une incroyable histoire d’amitié. Leurs chouchous : Bradley, le chef d’équipe, et Boni, le chorégraphe. Des GO au grand cœur, qui ont prévu de leur faire passer un séjour riche en émotions fortes.

Pour Cyndie, Romaric et leurs deux enfants, Elya et Jayce, cette semaine de repos est décisive. La tribu, venue de Haute-Savoie, compte sur ce séjour pour redonner le sourire à Anne, la grand-mère, qui n’est pas partie en vacances depuis 10 ans, suite à un grave accident de scooter. Au camping, ils vont assister à une renaissance extraordinaire.