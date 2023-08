"C dans l'air" samedi 26 août 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 26 août 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Execeptionnellement, cette émission ne sera pas diffusée en direct. Elle a été enregistrée dans les conditions du direct jeudi 24 août 2023.

Les invités / experts :

Robin Rivaton, économiste, membre du conseil scientifique de la Fondapol.

Corinne Jolly, présidente de PAP - Particulier à Particulier.

Sandra Hoibian, directrice générale du CRÉDOC.

Béatrice Mathieu, grand reporter à L’Express.

Le thème de l'émission : Immobilier : crise... et chute des prix ?

Le marché immobilier tourne au ralenti. Après l’euphorie à la sortie de la pandémie, l'immobilier est en crise, entraînant dans sa chute agences immobilières, promoteurs, entreprises de construction, artisans et courtiers en crédit. En cause ? Les taux d’intérêts, qui n'ont cessé depuis dix-huit mois de grignoter des points, en lien avec la dérive inflationniste. Le taux moyen sur vingt ans est ainsi passé de 1,20% en janvier 2022 à près de 3,90% en juillet 2023. La capacité d'emprunt des ménages en prend donc un coup, baissant de près de 30% depuis début 2022.

Par conséquent, les notaires prévoient 950 000 ventes en 2023, soit un repli de 14%. La baisse globale des prix est quant à elle visible, oscillant entre -1% et -2% entre les premiers semestres 2022 et 2023. Selon les réseaux d’agences immobilières, il faudrait que les prix s’érodent au moins de 10% pour relancer le marché. Certains vendeurs tardent alors à diminuer leurs prétentions, et l'offre et la demande ne se rencontrent donc plus dans un contexte de pénurie de logements dans certaines zones.

Pendant ce temps-là, au Pays basque, l'explosion du marché des meublés de tourisme engendre une raréfaction de l'offre locative, si bien que de les locaux et les travailleurs en contrat court ne parviennent plus à se loger, créant des difficultés de recrutement pour les entreprises locales.

Enfin, avec l'immobilier vient le sujet de la rénovation thermique. Les propriétaires peuvent bénéficier la PrimeRénov' pour faire leurs travaux mais cette aide lancée en 2020 est aujourd'hui jugée trop complexe avec des remboursements qui mettent parfois des mois a être obtenus. Une partie des propriétaires abandonnent donc leur projet et les artisans réclament une simplification du dispositif.

Alors, comment la France peut-elle sortir de la crise immobilière ? Que peut faire le Pays basque pour lutter contre le manque d'offres locatives ? Quelles solutions pour simplifier les aides à la rénovation thermique ?