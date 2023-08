"Des racines et des ailes" « Brocantes, braderies : le renouveau » sur France 3 mercredi 30 août 2023

Mercredi 30 août 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Des racines et des ailes" dans lequel Carole Gaessler nous emmène dans un univers de chineurs, de dénicheurs qui font revivre des objets, témoins de toutes les époques.

Dans ce numéro inédit, vous vibrerez pour et avec tous ces Français passionnés de brocantes. Vous suivrez celles et ceux qui vendent, achètent dans les braderies, les vide-greniers et les marchés aux puces… Un univers de chineurs, de dénicheurs qui font revivre des objets, témoins de toutes les époques.

Événement incontournable, la grande braderie de Lille, c’est ici que Christophe Mallet vient trouver l’inspiration et découvrir des pépites pour son site d’objets vintage.

En Champagne, Edouard Guyot, tout jeune propriétaire de 29 ans du château de Vaux, doit meubler une soixantaine de pièces avec du mobilier du XVIIIe siècle. Un défi à relever, semé d’embûches avec un petit budget !

En Picardie, Nhaëlle Thenas, passionnée de mode, chine des tenues des années 1920 et se met en scène devant des maisons Art déco de la ville de Saint-Quentin pour faire revivre les Années folles.

Dans son atelier parisien, Guillaume Féau conserve des trésors des XVIIIe et XIXe siècles. Des boiseries uniques, toutes rachetées à des particuliers, dont il fait des copies pour les plus grands décorateurs.

À Dijon, c’est le mobilier vintage des années 1950 et 1960 qui est à l’honneur avec Alexis Balme. Il propose des meubles à la vente, qui ont révolutionné nos intérieurs, tous signés par les plus grands noms du design de cette époque.

Retrouver un peu du rêve américain, c’est l’objectif de Christophe Rastier et de son fils. Ils n’hésitent pas à traverser l’Atlantique pour s’immerger dans la plus grande braderie du monde : la 127 yard sale. Elle s’étend, chaque année, sur plus de 1 000 kilomètres au cœur du Middle West.

Brocantes, braderies : le renouveau, un voyage au fil d’histoires fortes et de défis qui s’entrecroisent, à la découverte de patrimoines et de savoir-faire d’exception.

Un film proposé par 3e Œil Productions, réalisé par Arcadie Varlamoff.