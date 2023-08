"C dans l'air" mardi 29 août 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 29 août 2023 à partir de 17:30 sur France 5, Caroline Roux présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Ce mardi 29 août 2023, Caroline Roux recevra Kahina Bahloul, islamologue et première femme imane de France.

C'est l’une des priorités du gouvernement et du ministère de l’Education nationale : “faire bloc” sur la laïcité à l’école. Gabriel Attal a présenté hier ses priorités lors de sa première conférence de presse. Sur le thème de la laïcité, l’actuel ministre avait déjà annoncé l'interdiction de l'abaya ce dimanche dans le 20H de TF1. "L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles" selon le ministre qui a promis de former "aux enjeux de laïcité 300.000 personnels par an jusqu'en 2025" et l'ensemble des 14.000 personnels de direction "avant la fin de l'année".

Selon une note des services de l’État, les atteintes à la laïcité ont augmenté de 120 % entre l’année scolaire 2021/2022 et 2022/2023. Le port de signes et tenues (il représente la majorité des atteintes) a augmenté de plus de 150 % tout au long de la dernière année scolaire. Les atteintes à la laïcité à l’école sont en constante augmentation depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020.

Depuis l’annonce de l'interdiction de l'abaya dans les écoles, les réactions fusent du côté de la classe politique. A gauche, la députée EELV Sandrine Rousseau a tweeté sur X : “L’année dernière, c’était l’interdiction du crop top qui était annoncée le 12 septembre 2022. Cette année, c’est l’abaya. Le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles, toujours”. Jean Luc Mélenchon a lui tweeté “Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d’un habit féminin. À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d’exaspérer ?”.

A l’inverse, du côté de la droite, cette décision a été applaudie. Pour le patron des Républicains Éric Ciotti, “c’est une décision opportune, attendue”. “Je salue la décision du ministre de l’Éducation nationale qui nous donne raison”.

L’une des principales interrogations du personnel de l’éducation nationale est de distinguer l’abaya comme étant un vêtement religieux ou un vêtement traditionnel. Pour le Conseil français du culte musulman, l’abaya n’a rien de religieux : “Si vous allez dans certains magasins, vous trouvez des abayas. C’est une robe longue et ample à la fois. Ça n’a rien à voir” avec la religion, “c’est une forme de mode”.

Kahina Bahloul est islamologue et la première femme imame de France. Elle est à l’origine de la mosquée Fatima, à Paris, dans laquelle les femmes sont libres de porter ou non le voile. Elle reviendra sur l’interdiction de porter l’abaya à l’école annoncée par Gabriel Attal et sur le principe de la laïcité.

Guillaume Ancel, ancien officier de l’armée française, écrivain.

Antoine Vitkine, journaliste, réalisateur du documentaire La vengeance de Poutine.

Pierre Haski, Chroniqueur international à France Inter et L’Obs.

Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24.

Le thème de l'émission : Ukraine : les occidentaux doutent, Poutine se renforce

« Aussi longtemps que nécessaire ». Alors que le ministre ukrainien des affaires étrangères est attendu ce mardi à Paris, son homologue française, Catherine Colonna, a assuré que Paris soutiendra Kiev le temps qu’il faut pour « les intérêts de la France, la sécurité de l’Europe et la stabilité internationale ». Plusieurs voix commencent pourtant à remettre en question ce soutien occidental. Dans un sondage réalisé aux Etats-Unis, une majorité d'Américains (55%) se disent pour une fin des livraisons en Ukraine. Un souhait entendu par Donald Trump, qui promet la fin de l'aide américaine s'il revient au pouvoir en 2024.

La sortie du conflit se fait en tout cas attendre, et certains estiment que la Crimée pourrait débloquer la situation si elle était cédée à la Russie. Nicolas Sarkozy a évoqué cette idée, mais aussi le chef du cabinet du secrétaire général de l'OTAN, Stian Jenssen, avant de s'excuser d'avoir imaginé ce scénario. Pour Kiev en effet, céder des territoires « reviendrait à choisir délibérément la défaite de la démocratie ».

Poutine semble en tout cas reprendre le dessus depuis la purge dans ses rangs et la mort de Prigojine. Mais aussi depuis que les chiffres de l'économie russe reprennent des couleurs. La récession sera bientôt du passé malgré les sanctions occidentales. Alors qu'il paraissait affaibli en juin lors de la tentative de putsch par Wagner, le chef du Kremlin reprend aussi de sa crédibilité sur le plan international. Après avoir pris la parole lors su sommet des Brics, il recevra bientôt le président turc Erdogan.

Pendant ce temps-là, en Ukraine, où la contre-offensive patine depuis plusieurs semaines, la mission sociale parcours le pays pour soutenir les familles. Les conflits au sein des foyers sont exacerbés dans ce contexte de guerre, et la mission sociale épaule notamment les femmes. C dans l'air s'est rendu à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, pour suivre ceux qui, jour après jour, font le pari de la résilience.

Alors, l'aide occidentale à l'Ukraine peut-elle se fissurer ? Poutine a-t-il réellement repris le dessus ? Quels sont les dégâts familiaux dans les foyers ukrainiens en proie à la guerre ?

