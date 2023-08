"C dans l'air" jeudi 31 août 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce jeudi 31 août 2023 à partir de 17:30 sur France 5, Caroline Roux présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Ce jeudi 31 août 2023, Caroline Roux recevra Christian Chesnot, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France et spécialiste du Moyen-Orient.

Cet été, lors du mercato de football, l’Arabie saoudite s’est offert cinq des meilleurs joueurs du monde : Neymar, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Ngolo Kanté. Un mercato XXL, non sans arrière-pensée politique.

Selon Raphaël Le Magoariec, géopolitologue spécialiste des politiques sportives de la péninsule Arabique, "pour l'Arabie Saoudite c'est avant tout la volonté de créer un marché pour son royaume et de s'adresser à sa jeunesse : 35% de la population a moins de 30 ans donc pour le prince héritier c'est une façon de gagner en légitimité que de développer cette politique sportive". "L'Arabie saoudite se rend attractive aux yeux du monde par cette politique sportive".

La politique de Mohammed ben Salmane, prince hériter de l’Arabie saoudite se déploie en 3 domaines : le sport, la culture, le tourisme. Cette stratégie politique a été initiée en 2018 et porte sur l'horizon 2030. En plus du sport, l’Arabie saoudite étend son soft power à la culture ou encore au tourisme. Le pays a apporté pour la première fois son soutien financier à un long-métrage français : “Jeanne du Barry”, réalisé par Maïwenn, qui a fait l’ouverture du Festival de Cannes cette année.

L'objectif de cette opération de séduction internationale est de préparer l'après-pétrole en faisant de l'Arabie saoudite une destination touristique attractive, mais surtout de redorer son image afin de faire oublier l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, les 400 000 morts de la guerre au Yémen et la répression qui vise les opposants. Hier, Mohammed Al-Ghamdi, un enseignant à la retraite de 54 ans, a été condamné à la peine capitale pour des messages dénonçant les violations des droits humains dans le royaume.

Christian Chesnot, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France et spécialiste du Moyen-Orient reviendra sur les ambitions du prince héritier de l’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et sur son soft power qui s’étend jusqu’en Europe.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction aux Echos.

Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, Observatoire Français des Conjonctures Économiques.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion à l'Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission : Prix, impôts, taxes : attention au "ras-le-bol"

La rentrée s'annonce délicate pour le portefeuille des Français. Selon l'Insee, la hausse des prix a atteint 4,8 % en août dans l'Hexagone, après 4,3 % en juillet. Un rebond qui tient surtout à la hausse du prix des carburants et de l'électricité (+10% au mois d'août). Un coup dur pour les ménages, déjà touchés pour certains par l'importante augmentation de la taxe foncière (jusqu'à +59% à Paris), mais aussi par le coût des transports de plus en plus élevé.

Ces mauvaises nouvelles arrivent au moment même où le gouvernement reçoit les distributeurs et leurs fournisseurs pour les convaincre d’élargir les baisses de prix à un plus grand nombre d’articles. L'inflation est impressionnante pour les denrées alimentaires et face à cela, Bruno Le Maire a annoncé que 5000 références devront « ne plus bouger ou bien baisser » dès aujourd'hui. Les distributeurs devront en outre répercuter « obligatoirement et immédiatement » dans les rayons les baisses de prix consenties par les industriels, et ne pas les reporter pour grossir leurs marges.

Pendant ce temps-là, certaines familles de classe moyenne sont étouffées par ce contexte inflationniste, et ne perçoivent pas des baisses de prix significatives. Les vacances d'été ont pour certains été bien plus sobres qu'à l'habitude, phénomène symptomatique d'une dé-consommation contrainte par une baisse du pouvoir d'achat.

De leur côté, ceux qui ont une résidence secondaire voient leur taxe d'habitation grimper elle-aussi, alors que de nombreuses communes appliquent en plus de cela une taxe sur les logements vacants. Les coups au portefeuille deviennent donc aussi une réalité pour les classes plus aisées.

Alors, l'inflation va-t-elle durer encore longtemps ? Comment l'exécutif peut-il aider ces classes moyennes face à ce sentiment de déclassement ? La majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires est-elle justifiée ?

