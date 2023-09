"Sept à Huit" dimanche 3 septembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 3 septembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 3 septembre 2023 :

L'invasion des punaises de lit.



Elles voyagent dans nos valises et infestent nos maisons : l’invasion des punaises de lit. Comment s'en débarrasser ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 3 septembre 2023 :

Les coulisses de Stokomani.



Un déstockeur de marques, 141 magasins en France : les secrets d'un tueur de prix.

Le quotidien des groupes de K-pop.



En Corée, le quotidien des grands groupes de K-pop. Un reportage exclusif dans l'univers de ces idoles.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Le deuil impossible de Véronique Monguillot.



La veuve du chauffeur de tram mort sous les coups à Bayonne se confie dans le Portrait de Semaine.