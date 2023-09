"Cash Investigation" : Enquête sur les sites porno et ceux qui se cachent derrière le 28 septembre 2023 sur France 2

Jeudi 28 septembre 2023 à 21:10 sur France 2, Elise Lucet proposera dans "Cash Invesgigation" une grande enquête sur les fonctionnements des sites porno et ceux qui se cachent derrière.

Le constat est inquiétant. Plus de la moitié des garçons de 12-13 ans et un tiers des filles de la même tranche d’âge vont chaque mois sur des sites porno.

En quelques clics, ils y accèdent via les téléphones portables ou leurs ordinateurs.

Parmi les plus regardés : Pornhub, Xvideos. Ces plateformes porno cumulent à elles deux plus de 5 milliards de visites par mois et font désormais partie du top 20 des sites Internet les plus visités au monde. Dans ce numéro, Élise Lucet et l’équipe de Cash Investigation ont enquêté sur ceux qui se cachent derrière ces sites. Du côté de Pornhub, il y a la multinationale canadienne Mindgeek et, du côté de Xvideos, l’entreprise Web Group, dirigée par un mystérieux Français, Stéphane Pacaud.

L’industrie du porno a été totalement bouleversée par ces plateformes gratuites. Les vidéos amateurs et la publicité sont le cœur de leur modèle économique. Et pour convaincre les annonceurs d’acheter des espaces publicitaires, il faut toujours plus de vidéos à offrir aux visiteurs, quitte parfois à les obtenir sans le consentement des personnes filmées.

Pendant un an, la journaliste Marie Maurice a passé au crible des milliers de contenus. Elle démontre que les titres des vidéos mises en ligne sur les sites gratuits sont de plus en plus violents. Elle a également identifié sur certains sites des vidéos amateurs d’agressions sexuelles.

Lors de notre enquête, "Cash Investigation" a aussi découvert que certaines plateformes payantes iraient jusqu’à commander des vidéos à des studios, qui mettent en scène des relations sexuelles dans un cadre familial. Des actrices porno racontent tourner des scènes de plus en plus brutales et dégradantes.

Pour démonter la mécanique de ces mastodontes, d’anciens employés ont accepté de raconter de l’intérieur le fonctionnement de ces plateformes. Leur crainte que les contenus promus par ces sites fassent dévier la sexualité d’une population entière. Car c’est bien le risque lorsque les mineurs y accèdent de plus en plus jeunes. Ces dernières années, leur consommation du porno a explosé. Pourtant, en France, une loi de 2020 interdit l’accès des sites porno aux mineurs. Mais les géants du porno mettent tout en œuvre pour que cette loi ne soit pas appliquée sur le territoire.

Après ce numéro inédit de "Cash Investigation", le magazine proposera un grand débat.

En plateau, Elise Lucet s'intéressera à cette "génération du porno", celle qui a grandi avec un accès sans limite au sexe virtuel, au risque parfois de s'y perdre.

Elle recueillera le témoignage d'un jeune adulte longtemps perturbé par un apprentissage précoce et brutal de la sexualité via les écrans. Elle recevra Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, et entendra aussi ceux qui interviennent en milieu scolaire. Tous dénoncent un véritable problème de santé publique.

Une actrice témoignera de la dérive d'une industrie toujours plus trash.

"Cash Investigation" : des révélations, un débat, des solutions.