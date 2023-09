"Appel à Témoins" de retour sur M6 mardi 26 septembre 2023 avec 3 nouvelles affaires non élucidées

Mardi 26 septembre 2023 à 21:10, M6 diffusera le 5ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présentée par Julien Courbet et Florence de Soultrait.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Pour son 5ème numéro, "Appel à Témoins" sollicite une fois encore les téléspectateurs afin de résoudre de nouvelles affaires.

Aux côtés de Julien Courbet et Florence de Soultrait, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

Les nouvelles affaires non-élucidées dans ce numéro :

Agnès Jumeau - mort mystérieuse, noyée dans une rivière (2017, Vernet-d’Ariège)

Le 10 septembre 2017, Agnès Jumeau, retraitée active de 59 ans, quitte sa maison pour aller se balader dans un parc du Vernet-d’Ariège, près d’une rivière. Introuvable pendant des heures, elle est repérée vers minuit par son compagnon puis par les gendarmes, dans l’eau, vivante et agrippée à un tronc d’arbre. Mais le courant est si puissant qu’Agnès lâche prise et est emportée par le courant de la rivière.

30 minutes plus tôt, un témoin avait entendu Agnès crier : “Déconne pas !” ce qui laisse penser qu’elle a été agressée par quelqu’un qu’elle connaissait. Ses affaires personnelles sont retrouvées près de la berge. L’enquête est classée au bout de 6 mois, malgré une liste de suspects potentiels. Les trois filles d’Agnès sont persuadées qu’il ne s’agit pas d’un accident et qu’il manque peu de chose pour identifier un coupable.

Appel à témoins : Quiconque aurait vu, entendu quelque chose le jour des faits ou les jours qui suivent la mort d’Agnès. Parmi les nombreux promeneurs qui fréquentent ce parc, certains auraient-ils été témoins de la scène ?

Guillaume Moallic - mort mystérieuse, noyé dans la Garonne (2021, Bordeaux)

Le 19 novembre 2021. Cela fait quelques mois que Guillaume Moallic, jeune Breton de 19 ans, a emménagé à Bordeaux pour y suivre des études de commerce. Cette nuit-là, il sort en boîte de nuit avec des amis. Mais au cours de la soirée, il disparaît mystérieusement.

Divers témoins et caméras de surveillance permettent de suivre son parcours : vers 2h45 du matin il est expulsé de la boîte (après avoir possiblement été drogué), dans le froid en t-shirt, il passe des appels à ses amis, 15 minutes plus tard il aurait été agressé par un homme qui lui aurait volé son téléphone. De nombreux détails interrogent, à commencer par les 2 ombres que l’on voit à côté de lui au bord du quai sur la vidéo-surveillance.

Son corps est retrouvé 6 semaines plus tard dans la Garonne, à Ambès.

Appel à témoins : Quiconque aurait vu, entendu quelque chose le jour des faits ou les jours qui suivent la mort de Guillaume

Kenza Korta - fauchée par un conducteur qui a pris la fuite (2022, Pantin)

Le 13 juillet 2022, à 22h20. Kenza Korta, 4 ans, accompagnée de sa sœur 9 ans, et de leur père, sortent de leur appartement du quartier des Courtillières à Pantin (banlieue parisienne) pour acheter une glace. Alors qu’ils s’apprêtent à traverser le passage piéton main dans la main, au feu vert, pour rentrer chez eux, une Audi noire arrive en trombe et fauche mortellement Kenza.

Malgré les nombreux témoins, la description du chauffard, les vidéos de surveillance, le modèle de la voiture et la moitié de la plaque d’immatriculation, l’enquête menée par le Service de Traitement Judiciaire des Accidents n’avance pas. Elle va bientôt être classée.

Appel à témoins : Quelqu’un qui aurait été témoin de la scène : qui a vu le chauffard ? La voiture cassée ? La plaque d’immatriculation ? Quelqu’un à qui l’on aurait fait des confidences.

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé, facilement identifiable et mémorisable et une adresse mail “Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ” sont mis à la disposition des téléspectateurs durant toute l’émission.

Deux affaires résolue depuis le dernier numéro de l'émission diffusée le 12 juin 2023 :

Affaire Tessa Raimbault (délit de fuite)

Une semaine après la diffusion de l’émission, le chauffard, recherché depuis 5 ans pour avoir renversé Tessa Raimbault, 17 ans, à Saint Julien de Concelles (Loire Atlantique) a avoué. C’est un téléspectateur de M6, qui le lendemain de l’émission est allé le dénoncer à la gendarmerie. Le suspect reste toujours présumé innocent car l’enquête n’est pas close.

Affaire Laura Bohan (fugue)

Deux semaines après la diffusion de l’appel à témoins pour la retrouver, la jeune Laura Bohan qui avait fugué depuis le 8 mai 2023 a été retrouvée saine et sauve. Depuis sa cachette, elle avait vu ses parents sur le plateau d’Appel à témoins lancer un appel à l’aide déchirant. Elle raconte que c’est ce qui l’a convaincu de rentrer chez elle