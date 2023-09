"Recherche appartement ou maison" : spéciale « biens atypiques » sur M6 vendredi 8 septembre 2023

Vendredi 8 septembre 2023 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir la spéciale « biens atypiques » du magazine "Recherche appartement ou maison".

Habiter un loft, une ancienne usine, une péniche, ou encore une ancienne boutique, cela permet d’avoir plus de volume, des plus grandes pièces de vie, et surtout, un bien original et unique ! Le marché de l’atypique représente moins de 20 % des transactions globales et pourtant, il intéresse toujours les Français. Personne ne veut la même maison que son voisin ! Mais attention, en cas de revente, il est plus difficile de trouver des acquéreurs.

Laurine, 26 ans, a confié sa recherche à Stéphane Plaza car elle a décidé d’investir dans la capitale dans son premier appartement. Mais son petit budget lui permet peu de mètres carrés. Stéphane Plaza va l’épauler et lui faire découvrir le marché de la toute petite surface à Paris.

À Palaiseau vivent Sophie, 33 ans, Genséric, 35 ans et leurs 2 enfants. Près de chez eux, vit aussi le père de Sophie, Grumpy. Ils rêvent de partir près de Lyon pour vivre tous ensemble, dans une grande maison avec une dépendance pour Grumpy. Sandra Viricel se lance dans cette recherche pour trouver cette grande maison qui satisfera toute la famille.

Anna, 59 ans, est propriétaire d’un appartement à Dijon, mais n’est pas comme tout le monde : elle a horreur du soleil et de la lumière et trouve son appartement actuel trop lumineux ! Elle recherche donc un appartement sombre, avec des pierres, des poutres apparentes... Une recherche inédite pour Romain Cartier qui va essayer de dénicher le bien sans lumière tant espéré !