"Enquête d'action" avec les pompiers des Bouches-du-Rhône sur W9 vendredi 8 septembre 2023

Vendredi 8 septembre 2023 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de (re)découvrir le numéro du magazine "Enquête d'action" : « Pompiers des Bouches-du-Rhône : coups de chaud en Méditerranée ».

Martigues et Vitrolles sont des stations balnéaires des Bouches-du-Rhône très fréquentées. Elles donnent beaucoup de travail aux pompiers. Sur les plages, la surveillance est de mise pour protéger riverains et estivants.

À Martigues, Audrey, pompier volontaire, viendra en aide à une vacancière prise d’un malaise cardiaque en pleine baignade. Tous les moyens seront mis en œuvre pour la réanimer.

Durant la nuit, Frédéric interviendra au large pour retrouver la trace d’un chasseur sous-marin amateur qui n’a plus donné signe de vie depuis plusieurs heures.

La « Venise provençale » est aussi une des villes les plus touchées de France par des incendies dévastateurs. En août 2020, les flammes ont ravagé 10 % du territoire de la commune en une seule nuit. 1 000 hectares calcinés, soit plus de 600 fois la superficie du Stade de France. Rémy prendra les commandes d’une opération pour lutter contre le plus gros incendie de l’été : plusieurs dizaines d’hectares, déjà fragilisés, menacés par des flammes de plus de 30 mètres de haut. Sur terre et dans les airs, la coordination sera essentielle pour maîtriser le feu tout autour du massif forestier.

À Vitrolles, Frédéric, pompier depuis 20 ans, devra garder la tête froide face à un homme qui s’est jeté du 7e étage d’un immeuble. Émilie, l’une des 20 femmes de la caserne, portera secours à un homme qui s’est sectionné partiellement le doigt avec un chariot élévateur. Un seul objectif : intervenir le plus rapidement possible pour que la victime ne perde pas l’usage de sa main.

Les pompiers de Vitrolles sont aussi appelés pour des situations hors du commun. En 2021, ils sont intervenus à 31 reprises pour des accouchements en urgence. Lionel aura à gérer cette situation très rare et qui marque à vie.

Pour les pompiers de Martigues et Vitrolles, l’été sera chaud !