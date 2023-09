"Au bout de l'enquête" : l'affaire Affaire Mihaela Miloiu sur France 2 samedi 9 septembre 2023

Samedi 9 septembre 2023 à 14:00 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" : « Affaire Mihaela Miloiu : L’inconnue de la cascade ».

Une forêt luxuriante à deux pas d’une cascade magnifique dans le massif du Jura… Un coin de paradis pourtant théâtre d’un crime atroce.

Qui est cette femme dont le corps mutilé a été retrouvé par des bûcherons en ce mois de décembre 2016 ? Découvrir son identité prendra plusieurs mois, et nécessitera l’utilisation de toutes les nouvelles technologies à disposition de la gendarmerie.

À l'automne 2017, l’inconnue de la cascade a enfin un nom : Mihaela Miloiu, une jeune roumaine qui se prostituait à Genève.

Mais qui l’a tuée ? Et pourquoi ? Il faudra à nouveau des mois et une enquête particulièrement minutieuse pour dénouer ce mystère, et mettre la main sur un meurtrier au profil de gendre idéal.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Une enquête réalisée par Cécilia Frojman.