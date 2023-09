"C l’hebdo" samedi 9 septembre 2023 sur France 5 : les invités reçus par Arélie Casse

Samedi 9 septembre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 le premier numéro de la saison du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Une nouvelle formule et une nouvelle bande de chroniqueur.euse.s. Aux côtés d’Aurélie Casse :

De l’humeur avec Natacha Polony qui passera au crible l’actualité de la semaine.

Matthieu Belliard et son journal des médias seront rejoint par Victor Dekyvère pour un décryptage des tendances.

Eva Roque exercera son « art du portrait » et scellera la rencontre entre deux invités.

Louis Amar, enfin, nous entraînera, chaque semaine, en immersion sur le terrain, pour un reportage exceptionnel.

Pour ce premier numéro de la saison, Aurélie Casse reçoit : Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Plana Radenovic, Thierry Ardisson, Nicky Doll et Raphaël Quenard.