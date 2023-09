"Vintage Mecanic" : restauration d'une Simca Vedette Régence sur RMC Découverte lundi 11 septembre 2023

Lundi 11 septembre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de "Vintage Mecanic" présenté par François Allain.

La restauration de véhicules anciens va avoir de nouveaux terrains de jeu !

Dans cette nouvelle saison, François Allain a décidé de s'attaquer à des chantiers gigantesques, jamais vus auparavant !

Épisode 16 Simca Vedette Régence

Pour ce nouveau chantier, François Allain s´est vu confier la restauration d´un véhicule exceptionnelle. Une Simca Vedette Regence de 1955, soit la première année de sa production.

Mais elle est restée immobile au moins 30 ans. Le défi pour François : redonner le luxe à ce modèle mythique de la marque française.

Au programme : mécanique en tout genre, moteur est bloqué et non tournant, système de sécurité et l´embrayage à revoir, freins et ligne d´échappement à remplacer. Petite difficulté, François va devoir trouver les éléments d´accastillages manquants tels que le logo, les enjoliveurs et les pneus.

Qu´est-ce que François ne ferait pas pour un copain ?