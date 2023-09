"50' Inside" samedi 9 septembre 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 9 septembre 2023 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside". Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une > Le phénomène Barbie.



Cet été, une vague de rose a déferlé sur le monde. Le film a atteint le chiffre record d’un milliard de recettes au box-office… Pourquoi un tel engouement ?

En intimité > Adriana Karembeu.



Séparée de son mari, à 51 ans elle découvre le quotidien de mère célibataire… Confidences sans tabou sur son nouvel équilibre familial. "50' Inside" l'a suivie de Marrakech à Paris.

Le portrait > Mika.

Le chanteur a emmené "50' Inside" sur les lieux de son enfance. Comment a t-il surmonté le harcèlement scolaire ?

La Story > « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion.

Son plus grand tube français « Pour que tu m’aimes encore » a déjà 28 ans ! Replongez dans cet hymne à l’amour...

19:00 “50' Inside” Le Mag

Le document d'Inside > Vacances en camping-cars.



Pourquoi de plus en plus de Français optent pour cette formule ? Comment trouver des spots de rêves pour se sentir seuls au monde ? Entre évasion et péripéties, nous partons sur les routes de Corse, du Lot et de la Bretagne avec ces familles qui ont choisi ce mode de vacances.