"Sept à Huit" dimanche 10 septembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 10 septembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 10 septembre 2023 :

L'incroyable succès de Cédric Grolet.



Avec ses gâteaux trompe l'oeil, c'est un as de la pâtissier qui compte des millions de fans sur les réseaux sociaux.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 10 septembre 2023 :

Trafic de cigarettes de contrebande



Reportage au cœur du trafic de cigarettes de contrebande en région parisienne. Qui sont ces vendeurs à la sauvette ? Où s'approvisionnent-ils ?

Le folle enchère des dinosaures.



5 millions pour un squelette de tyrex, une « Jurassic Mania » qui touche même les stars d'Hollywood.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Edouard Philippe



Candidat pressenti à la présidentielle de 2027, à la tête du parti « Horizons » comptant désormais 20.000 membres, Édouard Philippe est désigné par deux récents sondages comme « le meilleur chef pour fédérer la droite ». Il se confie aujourd'hui à Audrey Crespo-Mara.

Dans ce portrait, il répond à toutes les questions sur l’actualité, sur son avenir politique et sur l'éventuel impact que pourraient avoir ses deux maladies auto-immunes.

Édouard Philippe publie son nouveau livre « Des lieux qui disent », (Ed. JC. Lattès) le 13 septembre prochain.