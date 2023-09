"C dans l'air" lundi 11 septembre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 11 septembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 11 septembre 2023, Caroline Roux recevra : Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes.

Le gouvernement présentera le 27 septembre son prochain budget pour 2024. Mais dès l'été, les débats se sont ouverts : quelles priorités donner au projet de loi de finances ?

D'ores et déjà, le nouveau ministre chargé des Comptes publics, Thomas Cazenave, nommé en juillet, a affirmé une ambition verte. Mais avec quelles ressources si on ne veut pas faire exploser la dette ?

Augmenter les impôts des ménages? Il n'en est pas question, répète l'exécutif qui a néanmoins déjà acté de repousser la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le président de la Cour des comptes souhaite des objectifs de "désendettement ambitieux". Il reviendra sur les priorités, ressources et pistes envisagées.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales.

Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Slimane Zheghidour, journaliste Franco-algérien

Le thème de l'émission : Séisme au Maroc

La course contre la montre est lancée au Maroc pour sauver d’éventuels survivants des décombres et secourir les rescapés du séisme qui se retrouvent sans eau et sans abri. Dans le pays, les besoins sont d’autant plus grands que l’on approche de l’épicentre du tremblement de terre au sud-ouest de Marrakech. Une zone dévastée où des villages sont à terre, les routes coupées et souvent impraticables.

Selon un bilan provisoire qui s’alourdit d’heure en heure, plus de 2 400 morts ont été découverts et les blessés ne cessent d’affluer. Face à l’ampleur de la catastrophe, de nombreux marocains se sont rués dans les hôpitaux pour donner du sang pour les victimes. Les besoins d'aide humanitaire sont immenses, même si le royaume n'a toujours pas officiellement lancé d'appel à l'aide internationale. Le régime a tout de même annoncé dimanche avoir accepté l'aide de quatre pays : l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats arabes unis.

La France a immédiatement proposé ses services samedi et a assuré, par la voix d'Emmanuel Macron, que le pays était prêt à intervenir "quand les autorités le jugeront utiles", avec des moyens de recherche et de sauvetage, qui seraient prêts à partir. Néanmoins, le Maroc n’a pas, encore, répondu favorablement à l’offre d’aide. Officiellement, Rabat entend évaluer minutieusement les besoins sur le terrain. Mais, dans un contexte de relations très dégradées depuis deux ans entre la France et le Maroc, cette "priorisation" suscite beaucoup de questions.

De fait, avec cette non-réponse marocaine, certaines associations humanitaires françaises se retrouvent donc bloquées. Les ONG les plus importantes comme Médecins du Monde ou la Sécurité civile n'ont pu envoyer ni bénévoles, ni avions, ni matériels pour l’instant. En revanche, certaines équipes, au compte-gouttes, ont pu rejoindre le Maroc comme Médecins sans Frontières (MSF) qui a dépêché quatre personnes pour évaluer les besoins dans les hôpitaux. Une équipe de secouristes de Nice, spécialisée dans les recherches cynotechniques serait également sur place.

Plusieurs associations expliquent que le Maroc pourrait choisir de prendre son temps pour identifier les besoins, afin de permettre une bonne coordination des secours, plutôt que de lancer comme la Turquie en février dernier un appel général et voir des centaines d'associations se rendre dans le pays, non sans une certaine confusion.

Alors quelle est la situation au Maroc quarante-huit heures après le séisme ? Comment les secours s’organisent-ils ? Pourquoi les relations diplomatiques entre Rabat et Paris sont-elles particulièrement tendues depuis deux ans ? Et pourquoi la main tendue par l'Algérie au Maroc, a-t-elle une valeur spéciale après le drame ? Le ministère algérien des Affaires étrangères a proposé d’envoyer en urgence des secouristes de la protection civile et annoncé samedi la réouverture de son espace aérien, fermé depuis septembre 2021.

