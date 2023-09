"Sept à Huit" dimanche 17 septembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 17 septembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 17 septembre 2023 :

Le parcours du combattant des étudiants pour se loger.



Entre arnaques et pénurie, le parcours du combattant des étudiants pour se loger. Les pièges à éviter, les solutions pour trouver un toit.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 17 septembre 2023 :

Le procès de Manuel Canovas.



Manuel Canovas est poursuivi pour viol conjugal par trois de ses anciennes compagnes. Un document exceptionnel de Sept à Huit.

Un lycée unique au monde



Cours hors normes et amitiés intenses, dans un lycée unique au monde À Toulouse-Lautrec, les élèves en situation de handicap se mélangent aux valides.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Fabrice Luchini.



Fabrice Luchini comme vous ne l'avez jamais vu dans « Le portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara.

Dans ce portrait, il répond à toutes les questions sur l’actualité, sur son avenir politique et sur l'éventuel impact que pourraient avoir ses deux maladies auto-immunes.