"90' Enquêtes" « Vols et contrebandes au Port de Marseille » sur TMC mardi 19 septembre 2023

Mardi 19 septembre 2023 à 21:15 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Vols et contrebandes au Port de Marseille : la guerre aux trafiquants est déclarée ».

C’est un numéro exceptionnel de "90' Enquêtes" : le port de Marseille comme vous ne l’avez jamais vu. Pendant plusieurs mois, les équipes du magazine ont pu s’infiltrer au cœur de l’un des plus grands ports maritimes d’Europe… au cœur de tous les trafics !

Le port de Marseille, c’est une institution. Un poumon économique où transitent tous les produits que nous consommons au quotidien. Au total, plus de 80 millions de tonnes de marchandises, acheminées par conteneurs, en provenance de la toute la planète. Le port, c’est également une escale incontournable en Méditerranée pour les paquebots de croisières et leurs deux millions de touristes. Une « ville dans la ville », ultra sécurisée. Pourtant, vous allez le voir, le port autonome est aussi le lieu de vols à répétition, ainsi qu’une plaque tournante de la contrebande et du commerce international de la drogue.

Les équipes du magazione "90' Enquêtes" ont pu recueillir le témoignage rare de marins et de dockers. Parmi eux, des délinquants de haut vol qui ont accepté de nous révéler les méthodes de leur business illégal : essence, cocaïne, cigarettes, produit high-tech, animaux protégés.

Vous découvrirez également, de l’intérieur, comment des réseaux très organisés écoulent les produits volés ou illicites par le biais de filières clandestines très étonnantes, dans les endroits les plus inattendus de la cité phocéenne !

Mais bien sûr, vous allez voir que gendarmes et douaniers sont mobilisés 24h sur 24 pour mettre hors d’état de nuire voleurs et trafiquants… Ils réalisent régulièrement de beaux coups de filet notamment chez les contrebandiers de cigarette et les passeurs de drogue… Avec à la clé de longues peines de prison et de lourdes amendes… Des sanctions souvent exemplaires pour dissuader tous les délinquants qui tenteraient de profiter du port.