"Les potagers de Julie" : la culture de la fève sur France 3 samedi 23 septembre 2023

Samedi 23 septembre 2023 à 15:35, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 3 pour un nouveau numéro inédit de son émission "Les potagers de Julie" qui sera consacré à la culture de la fève.

Au cours de cette nouvelle saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir. Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces.

Julie se lance aussi un défi en créant son propre potager, aidée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. L’occasion de découvrir, cette saison, l'artichaut, la fève, le concombre, le poireau et bien d’autres délicieux légumes.

Après sa récolte, le légume est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

Cette semaine, Julie découvre la culture de la fève, l'un de ses légumes préférés. Et parfait pour se lancer dans l’aventure du jardin nourricier lorsque l’on est débutant… comme les lycéens que Julie et Lola initient cette année au potager !

Aurélie Oddoux, notre jardinière ardéchoise, connaît bien la fève. Elle cultive son jardin depuis quinze ans selon les préceptes de la médecine chinoise. Un potager santé qui lui permet de profiter de tout ce que cette terre nourricière peut apporter. Et, même si cette année les aléas climatiques ont mis ses cultures à rude épreuve, Aurélie ne se décourage pas. Elle est résiliente et sait qu’on ne peut pas contrôler la nature.

La fève, légume santé par excellence, va être mise en valeur par deux recettes :

Le taboulé aux fèves et guacamole de cosses de Julie .

. Le cru cuit d’agneau aux fèves du chef Sylvain Menaud.

Les potagers de Julie vous font d’ailleurs découvrir la ferme-auberge de Sylvain, chef, cultivateur et éleveur de brebis raïoles à Laboule.

Et Aurélie, la spécialiste potager santé, prépare une recette typique inspirée de la médecine chinoise :