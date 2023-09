"Dimanche en politique" : Francis Letellier reçoit Amélie Oudéa-Castéra le 24 septembre 2023 sur France 3

Dimanche 24 septembre 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3 présenté par Francis Letellier, reçoit Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques.

Qu’est-ce que cela fait d’être ministre des Sports au moment où la France organise, tout à la fois, la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux olympiques et paralympiques ? Peut-on se contenter de participer ou faut-il ramener des médailles, et combien ?

Si Emmanuel Macron est au premier plan, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques Amélie Oudéa-Castéra est aussi celle sur qui repose la pression.

Les enjeux des Jeux se mesurent autant sur le plan financier que sur les plans humain et politique. Seront-ils une fête populaire ou un spectacle pour privilégiés ? Quelle image de l’accueil et de l’organisation en France sera alors projetée à l’international ? Ce sera aussi l’endroit pour conjuguer valeurs du sport et sécurité.

A 9 mois du lancement des JO, et alors que la France s’essaye à une répétition générale avec le Mondial de rugby, la ministre des Sports répondra aux questions de Francis Letellier.

Devant les difficultés économiques que connaissent les Français, et face aux drames liés au harcèlement à l’école et dans le sport, elle nous dira comment adapter ces enjeux à son domaine.

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA, nous proposera sa Carte Blanche.