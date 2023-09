"Sept à Huit" dimanche 24 septembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 24 septembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 24 septembre 2023 :

Un château en héritage.



À 33 ans, elle a hérité du château de ses ancêtres et tente de le faire revivre. Conte de fée ou cadeau empoisonné ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 24 septembre 2023 :

Un meurtre maquillé en cambriolage.



À Dunkerque, cette professeure a fini par reconnaître avoir tué son mari.



Les dérive du drop shipping sur internet.



Des produits vendus 5 fois plus cher et parfois jamais livrés : enquête sur les pratiques douteuses du drop shipping sur internet.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Afshan, mariée de force au Pakistan.



Cette jeune française raconte son mariage forcé au Pakistan. Un témoignage glaçant à découvrir dans « Le portrait de la samaine » d'Audrey Crespo-Mara.