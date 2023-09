"Enquêtes criminelles" : l'affaire Gayrard sur W9 mercredi 27 septembre 2023

Nathalie Renoux vous donne rendez-vous sur W9 mercredi 27 septembre 2023 à 21:05 pour un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Sa mère et sa petite amie assassinées : le rescapé raconte sa nuit d’horreur ».

Le 14 novembre 2019, Mehdi Gayrard a tout perdu : sa mère, sa petite amie et même sa liberté… La vie de ce jeune homme de 17 ans bascule vers 3 heures du matin lorsqu’il est réveillé en pleine nuit par une détonation : sa mère, Émilie, 38 ans vient d’être abattue froidement par un mystérieux inconnu qui s’est introduit à leur domicile. Et le cauchemar ne s’arrête pas là : le forcené va ensuite monter à l’étage et tuer Laura, sa petite amie. Mehdi, lui, réussit à se sauver : avec l’énergie du désespoir, il parvient à neutraliser son agresseur avant d’aller chercher de l’aide auprès de ses voisins.

Le scénario est digne d’un film d’horreur. Seulement, les enquêteurs vont avoir bien du mal à le croire… Car si Mehdi est persuadé d’avoir tué son mystérieux agresseur en se défendant, les policiers de Montauban ne retrouvent dans la maison que le corps d'Émilie et de Laura... Plus troublant, ils ne constatent aucune trace d’effraction. Alors, comment expliquer que le corps du meurtrier se soit volatilisé ? Et par quel miracle le mystérieux tueur aurait-il pu rentrer au domicile d’Émilie et Mehdi ? Autant d’incohérences qui vont faire du jeune homme le suspect numéro 1.

Pour "Enquêtes criminelles", Mehdi Gayrard a accepté de raconter cette effroyable nuit, le début d’une longue descente aux enfers qui aurait pu déboucher sur une erreur judiciaire. En effet, un autre suspect va finir par être démasqué : Éric Galo, le propriétaire du logement où vivaient Mehdi et sa mère. Son mobile serait dérisoire : trois mois de loyer impayés, soit 3 000 euros seulement ! Le bailleur aurait-il vraiment tué Émilie pour une telle somme ? Ou l’expédition nocturne pourrait-elle cacher autre chose ?

En deuxième partie d’émission, "Enquêtes criminelles" reviendra sur la mort de Léa Demagny, une aide-soignante de 23 ans, fauchée par une voiture en septembre 2021 sur la route départementale 916, à 35 kilomètres au nord d'Amiens (Somme) alors qu’elle regagnait à pied son domicile. L’accident cacherait en fait une odieuse mise en scène. Dans son entourage, quelqu’un voulait se débarrasser de Léa et ne lui a laissé aucune chance.

Seul témoin de l’accident : le compagnon de Léa, Bernard Moulinier. Le jeune homme de 30 ans était à ses côtés et il s’en est sorti miraculeusement indemne. Lorsqu’il est interrogé juste après le drame, il ne mentionne pas que Léa avait une ennemie jurée : Laura, l’ex-femme de Bernard, la mère de son enfant. C’est pourtant de notoriété publique : amoureuse de Bernard depuis le lycée, cette dernière n’a jamais digéré la rupture, un an seulement après leur mariage. Et encore moins que Bernard refasse sa vie, avec une invitée présente le jour des noces... Alors, l’ex-épouse aurait-elle voulu se venger de Léa ?