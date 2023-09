"Enquête d'action" « Forcenés et fous du volant : des hors-la-loi face aux gendarmes » sur W9 vendredi 29 septembre 2023

Vendredi 29 septembre 2023 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Forcenés et fous du volant : des hors-la-loi déterminés face aux gendarmes ».

Entre paysages somptueux et sites classés, la Dordogne attire près de 3 millions de visiteurs chaque année. Un territoire majoritairement rural qui appelle à la douceur de vivre. Pourtant en 2022, la Dordogne accuse une montée des délits de 5%. Bagarres entre jeunes, escroqueries ou disparition inquiétante, les missions des gendarmes sont multiples et variées.

Depuis peu, une opération mobilise régulièrement les militaires en nombre : ce sont les interventions auprès de forcenés. Des interpellations délicates où les gendarmes prennent tous les risques. En 2020, deux gendarmes ont été tués lors de la neutralisation d’un homme retranché chez lui.

Troisième département français en terme de superficie, le bilan de la sécurité routière connaît une forte hausse des victimes de la route par rapport aux années précédentes. Les 2 roues en particulier sont dans le viseur des gendarmes. Pour limiter le nombre de victimes, ces derniers appliquent la tolérance zéro.

Pour les gendarmes de Dordogne, les missions s’enchaînent avec plus de 4 000 interventions par an. Des femmes et des hommes qui donnent le maximum pour endiguer l’insécurité.