"Faites entrer l'accusé" : « Alexandre Verdure et l'inconnue du Frasnois » sur RMC Story dimanche 1er octobre 2023

Dimanche 1er octobre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel intédit du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Alexandre Verdure et l'inconnue du Frasnois ».

Depuis vingt ans, "Faites entrer l’accusé" raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises.

Pour cette nouvelle saison, un duo inédit sera aux commandes du programme : Christophe Delay, journaliste, présentateur et rédacteur en chef de « Première Édition » de 06:00 à 08:30 du lundi au vendredi sur BFMTV et Dominique Rizet, figure historique du programme, journaliste et consultant Police-Justice BFMTV.

Épisode 3 Alexandre Verdure et l'inconnue du Frasnois

Le 15 décembre 2016, dans la forêt du Frasnois dans le Jura, des bûcherons travaillent tranquillement, quand tout à coup, une découverte chamboule leur journée. Là, sous un tas de feuilles, un bûcheron voit un cochon rose… avec des cheveux rouges ? Pas possible ! C’est un corps humain !

Une femme gît, nue, le visage fracassé, transpercée de 26 coups de couteau. Pendant des mois, elle restera « l’inconnue du Frasnois ». Car les indices manquent pour identifier la victime, et son tueur.

C’est une tâche de sang minuscule, sous le pied du cadavre, qui permettra aux enquêteurs de dénouer le mystère. Du sang, donc de l’ADN. Et un ADN masculin. Celui de l’auteur du meurtre ? Et s’il s’était blessé en l’attaquant ?

C’est de l’autre côté de la frontière, sur une route suisse, que les gendarmes français retrouveront la trace de leur victime, et son nom. Mihaela Miloiu, une jeune prostituée roumaine de 18 ans. Mais, qui a tué Mihaela ? Le réseau de proxénètes qui l’exploitait ? Un client ?

L’auteur du crime a été découvert après des mois d’une extraordinaire enqupête, pendant laquelle gendarmes et magistrats français et suisses ont tout mis en œuvre pour que ce meurtre d’une jeune prostituée qui n’intéressait personne, ne reste pas impuni…

En 2021, Alexandre Verdure a écopé d’une peine de 30 ans de prison devant la cour d’assises de Lons-le-Saunier. Une condamnation qu’il conteste toujours, tandis que ses parents, se battent encore pour établir l’innocence de leur fils, comme ils le racontent dans cet épisode de "Faites entrer l’accusé".