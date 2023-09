"Dimanche en politique" : Francis Letellier reçoit Agnès Pannier-Runacher le 1er octobre 2023 sur France 3

Dimanche 1er octobre 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3 présenté par Francis Letellier, reçoit Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Mais qu’est-ce que la transition énergétique ? S’agit-il vraiment de changer de modèle, de la fin des énergies carbonées vers les énergies renouvelables ? Le président de la République en a fait une priorité dans sa campagne de second tour et lui a accordé un portefeuille. A côté de la transition écologique incarnée par Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher a pris le destin des énergies en main pour essayer d’amorcer un tournant vertueux. Mais en la matière, le "en même temps" est toujours difficile à tenir, surtout quand les Français se trouvent en difficulté face à l’inflation.

Difficile, par exemple, de vouloir alléger la facture des automobilistes et de communiquer sur la voiture électrique, ou de prôner la rénovation thermique alors que la crise de l’immobilier sévit.

Agnès Pannier-Runacher a fait ses débuts à Bercy au chevet des entreprises et s’est trouvée au premier plan de la crise des masques et des vaccins au moment de la pandémie de Covid-19. Depuis un an, elle est entrée de plain-pied dans la crise de l’énergie, conséquence de la guerre en Ukraine puis de la montée des prix du pétrole.

Au fil d’une semaine où Emmanuel Macron a lancé la planification écologique, la voilà entre nucléaire et éolien offshore, ou encore entre contrats sur les métaux rares et manifestations des écologistes.

Agnès Pannier-Runacher sera interrogée par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Cléa Chakraverty, journaliste politique à The Conversation France.