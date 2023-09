"C l’hebdo" samedi 30 septembre 2023 sur France 5 : les invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 30 septembre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 30 septembre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Alain Delon : son fils parle

Invité : Anthony Delon.



Cancer du sein : faites-vous dépister !

Invités : Evelyne Dheliat et Steven Le Gouill de l'Institut Curie.

20:55 C L'hebdo, la suite

Diane Kruger pour son documentaire sur Romy Schneider « Elle parle d'elle » sur CANAL+ Docs.

Marion Motin pour "The Last Call" à l'Opéra Garnier.