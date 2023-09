"C dans l'air" samedi 30 septembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 30 septembre 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Les invités / experts :

Henry Buzy Cazaux, président fondateur de l’Institut du Management des Services Immobiliers.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Pascal Hebel, directrice associée chez C-Ways.

Jean-Laurent Cassely, journaliste, essayiste sur les nouveaux modes de vie, auteur de « La France sous nos yeux ».

Le thème de l'émission : Immobilier : la tension monte



Alors que la France est en pleine crise immobilière, le ministre de l’Economie Bruno s’est pris les pieds dans le tapis. Le locataire de Bercy a semble-t-il parlé trop vite et a été contraint de rétro pédaler sur les passoires thermiques, ces logements très mal isolés.

Dans un entretien accordé au Parisien et publié mardi 26 septembre, il s’est déclaré “favorable, en particulier pour les copropriétés”, au report du calendrier de l’interdiction de la location des passoires thermiques.

Le lendemain, le ministre de l’Économie et des Finances a fait machine arrière au cours de la présentation du budget 2024. “Il a plaidé pour une déclaration faite “à titre personnel” auprès du Parisien. C’est qu’entre le plafonnement des loyers et la nécessité de faire des rénovations pour avoir le droit de louer leurs biens, les propriétaires sont face à un casse-tête et plombent encore davantage un marché immobilier déjà sérieusement englué. Les chiffres sont pires que ce qu’anticipé par les promoteurs.

Entre avril 2022 et mars, les réservations de logements neufs ont chuté de 45 %, et c’est encore plus fort pour les maisons individuelles, d’après Véronique Bédague, la patronne de Nexity, l’un des plus importants groupes français d’immobilier. Selon elle, il y a 13 % de logements mis en chantier en moins, et le mouvement doit encore s’accentuer. Elle assure qu’il y aura avec un effet sur l’emploi dans le secteur du BTP.

Pour le gouvernement, c’est une sacrée épine dans le pied. Car avec 270 milliards d'euros de valeur ajoutée, le secteur de l'immobilier représente plus de 11 % du PIB français. Le secteur emploie 2,5 millions de personnes. Pour les Français, le logement est aussi évidemment un sujet sensible.

Cette crise du logement a de nombreuses conséquences sur l’économie. Permis celles-ci, les entreprises ayant un besoin de saisonniers se retrouvent parfois en grande difficulté. La pénurie de logements nuit en effet aux employés saisonniers, qui éprouvent toutes les peines à pouvoir venir habiter sur place le temps de leur contrat. A Nice, une équipe de C dans l’air a rencontré des chefs d’entreprises confrontés à des problèmes de recrutement.

La France n’est pas le seul pays confrontée à une crise immobilière. Aux Etats-Unis, les taux d'emprunt ont dépassé 7 % et les prix des logements ne s’arrêtent pas de monter. En conséquence, le nombre de transactions a chuté. Certains citoyens se voient contraints de dormir dans leur voiture.

En Chine, l’origine de la crise immobilière est différente. Elle est due à la santé économique de plusieurs immenses promoteurs immobiliers. Plusieurs d’entre-eux sont en effet ultra endettés. Xu Jiayin, le patron du géant national Evergrande, a d’ailleurs été placé en résidence surveillée ce mois-ci, a révélé ce mercredi l’agence Bloomberg. En août, le promoteur le plus endetté au monde, avec 322 milliards d’euros de dettes, avait annoncé faire l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de régulation des marchés.

Un autre géant de l’immobilier chinois, Country Garden, connaît également des difficultés, qui font craindre des conséquences encore plus graves pour l’ensemble de l’économie du pays.

Quelles mesures l’exécutif peut-il prendre pour surmonter la crise du logement ? Comment trouver des solutions de logement pour les saisonniers ? Les crises immobilières en Chine et aux États-Unis menacent-elle l’économie mondiale ?

