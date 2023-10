"Enquêtes criminelles" : l'affaire Estelle Veneut sur W9 mercredi 4 octobre 2023

Nathalie Renoux vous donne rendez-vous sur W9 mercredi 4 octobre 2023 à 21:05 pour un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Affaire Estelle Veneut : un enfant témoin du meurtre de sa mère ».

Son temps libre, Badr Smati le passe sur les routes du Maine-et-Loire à pédaler : l’homme de 33 ans est un coureur cycliste chevronné. Comment imaginer que cet entraînement de champion ait pu lui servir à dissimuler un meurtre ?

Une nuit de février 2018, les gendarmes de Bouchemaine sont alertés de la disparition d’Estelle Veneut. Cette assistante pédagogique de 34 ans devait dormir au domicile de sa mère mais elle n’est jamais arrivée… Pour son compagnon, Badr Smati, réveillé en plein sommeil suite au signalement, l’incompréhension est totale. Le père de famille explique avoir passé la soirée de la veille avec ses parents et sa fille de 6 ans, née de son union avec Estelle.

Mais pour les proches de la disparue, l’homme donne le change. Car en privé, il serait tyrannique, d’une jalousie maladive. Estelle avait confié à ses collègues qu’il lui faisait vivre un enfer : il la géo-localisait grâce à une application sur son téléphone et l'enfermait à clef quand il s’absentait. Trois semaines plus tôt, Estelle avait décidé de rompre et la situation avait encore empiré.

Alors, malgré des appels à l’aide déchirants sur les réseaux sociaux, le compagnon jaloux aurait-il fait disparaître Estelle ? Cela semble impossible car l’étude de son téléphone portable en atteste, l’homme semble avoir dit la vérité sur son emploi du temps la nuit de la disparition.

Seulement, la belle-famille en est convaincue : l’ex-compagnon cacherait bien son jeu… Grâce à ses capacités physiques, l’athlète de haut niveau aurait pu tromper les gendarmes et ainsi réussir le crime parfait. Mais c’était sans compter un témoignage providentiel accablant : celui de sa propre fille qui aurait tout vu de ce qui se serait passé ce soir-là…

En deuxième partie d’émission, "Enquêtes criminelles" reviendra sur le drame qui s’est joué aux Rives, un petit village du nord de l’Hérault, le 15 juillet 2019. Ce jour-là, Charles-Olivier Adde donne la mort à sa femme Samantha et à Ombeline, leur fille d’un an et demi. Mais l’homme l’affirme : il a commis ce double assassinat avec l’accord de sa défunte épouse ! Un « suicide collectif » auquel ont réchappé les deux fils du couple âgés de 7 et 12 ans, ainsi que le père de famille lui-même qui a renoncé à mener à terme son funeste projet.

Mais qu’a-t-il bien pu passer par la tête de Charles-Olivier Adde pour sacrifier ainsi femme et enfant ? Pourquoi s’est-il arrêté en cours de route ? Mais surtout : est-ce vraiment un meurtre « sur demande » comme il prétend ?