"C dans l'air" lundi 2 octobre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce lundi 2 octobre 2023, Caroline Roux recevra : Anne-Claude Crémieux, infectiologue, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine.

Une nouvelle campagne de rappel contre le Covid-19 démarre ce lundi. Elle vise en particulier les personnes les plus à risque d’être atteintes de forme grave et doit permettre d’anticiper le retour de virus pendant l’hiver. Initialement, cette campagne devait démarrer le mardi 17 octobre en même temps que la campagne de vaccination anti-grippale, mais elle a été avancée. Mi-septembre, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) a recommandé au gouvernement d’avancer la date de 2 semaines, au vu d’une remontée des cas de Covid-19 plus précoce qu’attendue

Dans le même temps, un autre virus s’est déclaré dans l'État du Kerala, au sud de l’Inde, dans le courant du mois de septembre. Il s’agit du Nipah. L’Inde a été contrainte de confiner une partie du sud de son territoire, dont la ville de Kozhikode qui a fermé les écoles. Les rassemblements publics sont interdits.

Anne-Claude Crémieux reviendra sur la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a été anticipée et démarre ce lundi, et sur le virus Nipah qui s’est déclaré en Inde et qui a été classé, par l’OMS, parmi les maladies qui méritent une recherche prioritaire en raison de leur potentiel à provoquer une épidémie mondiale.

Pr. Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, membre de l’Académie de médecine.

Nicolas Berrod, journaliste au service Futurs du Parisien - Aujourd’hui en France.

Dr. Anne Sénéquier, psychiatre, chercheuse à l’IRIS.

Léna Polin alias « Léna Scarabête », entomologiste.

Alerte aux punaises de lit. Depuis la rentrée, cet insecte fait beaucoup parler de lui. Et pour cause, les signalements se multiplient ces dernières semaines : école, bibliothèque, cinéma, bus, métro, train… Un climat frôlant la psychose gagne le pays, et en particulier la capitale où les spécialistes de la désinsectisation croulent sous les appels après la diffusion de photos et vidéos montrant ces parasites dans les transports en commun parisiens, dans le TGV, l’aéroport Charles de Gaulle et des salles de cinéma cet été. La presse étrangère s’est emparée du sujet et la crise est devenue politique. À l’approche des Jeux olympiques de 2024, la mairie de Paris a appelé le gouvernement à organiser des “assises de la lutte contre les nuisibles”, tandis que le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé une réunion rapide avec les entreprises de transports en commun pour évoquer la lutte contre cet insecte. La France insoumise a elle aussi fait savoir qu’elle considérait le sujet comme “un problème de santé publique”, qui devrait être reconnu par l’État.

Mais sommes-nous réellement envahis par les punaises de lit ? Quasi disparu depuis les années 1950, l'insecte connaît une recrudescence dans le pays depuis trois à quatre ans. Conséquence du mode de vie des résidents des grandes villes, qui vivent dans des habitats concentrés et se déplacent plus fréquemment, les punaises de lit prolifèrent dans l’Hexagone. Entre 2017 et 2022, ces parasites ont infesté plus d'un foyer sur dix dans le pays, d’après les données de l’Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire (Anses). La plupart du temps, ces insectes se cachent dans les matelas, les sommiers, les tapis, les canapés et les meubles. Ils sont transportés dans les vêtements et les bagages des humains, desquels ils se nourrissent du sang. "C'est un phénomène totalement indépendant du milieu social", explique à l'AFP Karine Fiore, adjointe à la direction des sciences sociales, économiques et sociétales à l'Anses. Mais le niveau de revenu impacte directement la lutte contre ces insectes, qui peut se révéler très coûteuse. Le rapport établit qu'en moyenne, les foyers dépensent 866 euros dans les mesures de nettoyage et les traitements de leur domicile. L'Anses a calculé que le coût de la lutte à l'échelle nationale a atteint 1,4 milliard d'euros pour la période 2017-2022, soit 230 millions d'euros par an en moyenne.

Au-delà du coût financier, nombre de foyers infectés évoquent le parcours du combattant pour se débarrasser de ces minuscules insectes, qui piquent la nuit et se reproduisent à grande vitesse. Ils décrivent par le menu les impacts psychologiques de la présence de ces bestioles chez eux : manque de sommeil, anxiété… Ces insectes peuvent donc avoir des impacts notables sur la santé physique et mentale mais ils ne transmettent pas de maladie à la différence des moustiques tigres qui eux aussi prolifèrent dans l’Hexagone et peuvent transmettre des virus tels que la dengue, le chikungunya ou encore Zika. Ainsi de nombreuses opérations de démoustication ont lieu ces jours-ci alors que les températures demeurent estivales et que le nombre de cas de dengue en France métropolitaine continue de grimper.

Qu’est-ce qu’une punaise de lit ? Comment savoir si l'on est infesté ? Comment s’en débarrasser ? Et quelles sont les caractéristiques du moustique tigre ? Comment lutter contre ce nuisible ? Dengue, chikungunya, Zika… Comment ces virus apparaissent-ils en France ? Et que sait-on du virus Nipah qui a déclenché une alerte sanitaire en Inde ? Pourquoi préoccupe-t-il l’OMS ? Enfin faut-il s'inquiéter des microbes et virus libérés par la fonte du permafrost ?

