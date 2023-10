"Envoyé Spécial" jeudi 5 octobre 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 5 octobre 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les Damnés du diesel

Il y a quelques années, ils ont acheté une voiture diesel sur les conseils des gouvernements de l’époque. Aujourd’hui, ils sont pointés du doigt : affreux pollueurs, ennemis de la planète… Ils sont même verbalisés quand ils osent entrer dans Paris avec leur véhicule équipé de la mauvaise vignette… Envoyé spécial a enquêté sur ces damnés du diesel qui ont eu le tort de croire aux discours des industriels et aux incitations fiscales des autorités il y a une dizaine d’années. Bientôt les zones à faible émission (ZFE) leur interdiront de rouler en ville et leurs guimbardes ne valent déjà plus grand chose à la revente…

Quelles sont les solutions pour changer sa voiture quand on n’a pas les moyens de s’offrir un véhicule électrique ? Pourquoi le bon vieux diesel français est-il devenu la bête à abattre ? Quels sont réellement ses effets sur la pollution et la santé ? Pourquoi ont-ils été longtemps cachés ? Comment certains profitent de ce désamour du gasoil pour s’enrichir, en écoulant à l’Est de l’Europe ces voitures dont la France ne veut plus, après les avoir tant adorées……

Un reportage d’Olivier Pinte pour Kartagen.

Harcèlement scolaire : la faute aux adultes ?

On a l’habitude de raconter le harcèlement scolaire en l’expliquant par la cruauté des enfants. Mais s’interroge-t-on sur la responsabilité des adultes ? Dans plusieurs affaires récentes, les parents de victimes mettent en cause l’institution donc l’éducation nationale. Envoyé Spécial a rencontré la famille de Dinah morte en octobre 2021. Elle a décidé de porter plainte contre certains personnels de l’établissement.

Les profs sont-ils assez formés pour déceler les cas de harcèlement dans une classe et les régler ? L’institution réagit-elle assez rapidement ? Et que faire lorsque c’est l’adulte référent en l’occurrence le professeur qui se retrouve accusé et même condamné ?

Un reportage de Raphaëlle Schapira, Mathieu Dreujou et Christine Trescartes.