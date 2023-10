"Complément d'enquête" « Sophia Chikirou, la dame de piques de Jean-Luc Mélenchon » sur France 2 jeudi 5 octobre 2023 - Vidéo

Jeudi 5 octobre 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" qui sera consacré à la députée LFI Sophia Chikirou.

Dans l’hémicycle, elle s’est fait connaître en quelques mois pour son style très offensif : discours sonores, invectives, attaques frontales contre le gouvernement mais dans l’ombre du mouvement, cela fait des années qu’elle souffle à l’oreille du grand patron. Sophia Chikirou, 43 ans et le verbe haut, est depuis plus de 10 ans la conseillère de l’ombre de Jean-Luc Mélenchon, sa plus proche collaboratrice, celle qui a contribué à changer l’image du leader des insoumis pour la campagne présidentielle 2017. Celle qui est aussi, à travers sa société de communication Médiascope, au cœur de l’affaire des comptes de campagne qui, en 2018, a placé LFI dans le viseur de la justice.

Peu connue du grand public, la toute nouvelle députée de Paris est pourtant une pièce maîtresse du dispositif Mélenchon, son bras armé à l’Assemblée et sa puissante communicante, à la réputation controversée au sein même de son propre mouvement.

Directrice de communication à poigne des deux dernières campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon, patronne éphémère et décriée de la web télé le Média, elle est à la manœuvre en coulisses pour opérer la réintégration à LFI de son collègue député Adrien Quatennens, dauphin du leader insoumis condamné pour violences conjugales. Les journalistes du magazine ont enquêté sur le parcours de Sophia Chikirou et sur son rôle au sein des insoumis.

Beaucoup l'accusent de méthodes brutales en contradiction avec les valeurs du parti mais rares sont ceux osent en parler publiquement par peur des représailles. En coulisses, son style est loin de faire l'unanimité.

D’autant que depuis 2018, Sophia Chikirou est au cœur d’une tempête judiciaire : la justice enquête sur des soupçons de surfacturations lors de la campagne présidentielle 2017 du candidat Mélenchon. Celle qui était alors sa directrice de communication facturait, en effet, dans le même temps au mouvement des prestations fournies par sa propre entreprise de communication, Médiascope. Un mélange des genres qui est aujourd’hui décortiqué par les enquêteurs.

Une enquête de Julien Daguerre, Matthieu Renier et Vincent Gobert.