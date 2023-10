"C dans l'air" mardi 3 octobre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 3 octobre 2023 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 3 octobre 2023, Caroline Roux recevra : Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône et membre de la commission des Affaires étrangères.

Dans une tribune publiée dans le Figaro ce 28 septembre, 75 sénateurs s’adressent au président de la République pour lui demander d’apporter un soutien massif à l'Artsakh et à l'Arménie. D’après ces sénateurs, "comme toujours, la réaction de la communauté internationale s'est révélée plus qu'insuffisante. Au mieux, l'on s'est contenté de paroles de dénonciation. L'Union européenne, pour sa part, a fait preuve d'un immobilisme qui interpelle !".

Alors que l’ONU a missionné une équipe au Haut-Karabakh ce dimanche, afin d’évaluer les besoins humanitaires sur place, Catherine Colonna, la cheffe de la diplomatie française a annoncé qu'elle se rendrait mardi en Arménie dans le but est de "réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie".

Des personnalités de la majorité se sont exprimées en faveur de nouvelles sanctions. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale a évoqué sur RTL la question de sanctions économiques et "personnelles", contre "la famille Aliev" au pouvoir. La France a déjà fourni 12,5 millions d'euros d'aide humanitaire et de son côté, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a déclaré samedi que la France était disposée à fournir une assistance militaire si l'Arménie en faisait la demande.

Valérie Boyer reviendra sur la tribune du Figaro qu’elle a co-signée qui s’adresse au président de la République pour lui demander d’apporter un soutien massif à l'Artsakh et à l'Arménie et sur la situation au Haut-Karabakh alors que plus de 100 000 réfugiés ont fui en Arménie par crainte de représailles de l'Azerbaïdjan.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice au Parisien.

Valentine Arama, journaliste justice au Point.

Corinne Herrmann, avocate, spécialiste des cold cases.

Thierry Lévêque, journaliste, spécialiste des affaires judiciaires.

Thierry Lezeau (en duplex), ancien Capitaine de gendarmerie.

Le thème de l'émission : Disparition de Lina



Depuis le samedi 23 septembre, Lina, 15 ans, est introuvable. Étudiante en CAP et habitante de la commune de Plaine, l’adolescente se rendait, à pied, à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante de 3 km de son domicile quand elle a disparu. Elle devait prendre un train direction Strasbourg pour y rejoindre son copain. Depuis, de très nombreuses investigations sont menées notamment ces dernières heures pour retrouver une voiture aperçue sur les lieux par deux témoins. L’un d’eux a même affirmé que la jeune fille était à bord. Les gendarmes ont expertisé ce week-end six véhicules correspondant aux signalements, dont celle d'un professeur. Sa maison a également été entièrement perquisitionnée, mais aucun élément probant n'a été retrouvé.

Plus de dix jours après la disparition de Lina, l'enquête n'a toujours pas connu d'avancée significative et le mystère reste entier. La procureure de la République de Strasbourg a dit hier s'attendre à "des investigations de longue haleine". "En raison de la complexité de l'affaire", ce sont désormais deux juges d'instruction qui sont en charge des investigations qui ont basculé ce week-end dans un autre cadre, celui de l'information judiciaire ouverte contre X pour "enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire avant le septième jour". Alors que les recherches se poursuivent, l'angoisse grandit encore, parmi ses proches et dans la haute-vallée de la Bruche.

Une angoisse qui connaît bien la famille de Charazed Bendouiou depuis cette journée de juillet 1987, jour où la petite fille de dix ans s’est volatisée alors qu’elle jouait en bas de son immeuble. À l'époque, les parents de Charazed sont perdus, ils n'ont aucune connaissance du monde judiciaire. Ils n’ont pas d’avocat et ils ne seront pas avertis de la clôture des investigations. Face au silence et à l'immobilisme, la grande sœur de la disparue Férouze Bendouiou va remuer ciel et terre pour que l’affaire ne soit pas oubliée. Après bien des années, celle-ci fait l’objet depuis 2022 de nouvelles enquêtes confiées au tout récent pôle national dédié aux "cold cases" à Nanterre. Férouze Bendouiou reviendra dans un de nos reportages sur ces 36 dernières années à chercher sa petite sœur.

Une ténacité que l’on retrouve également chez les enquêteurs. Ainsi dix-sept ans après les faits, Sabine Khéris, doyenne des juges d’instruction de Paris en charge de plusieurs dossiers du pôle cold cases, est parvenue à obtenir les aveux de Michel Fourniret et de son ex-femme, Monique Olivier dans l’affaire Estelle Mouzin. L’ex-enquêteur de terrain à la PJ Raphaël Nedilko a lui résolu en solitaire deux cold cases : les affaires Christelle Blétry et Christelle Maillery. Il est revenu avec nos journalistes sur ces deux enquêtes qui ont marqué sa carrière et sa vie.

