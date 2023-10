"90' Enquêtes" « Policiers contre délinquants de la route : ça chauffe sur le périph’ » vendredi 6 octobre 2023 sur TMC - Vidéo

Vendredi 6 octobre 2023 à 21:15, Tatiana Silva vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Policiers contre délinquants de la route : ça chauffe sur le périph’ ».

Le périphérique parisien… 35 kilomètres de bitume autour de la capitale, empruntés chaque jour par plus d’un million de véhicules. Pour veiller sur ce flot incessant, les 120 policiers de la célèbre Brigade du périphérique sont sur le pied de guerre 24H/24. Chaque jour, ils interviennent au milieu des voitures, parfois au péril de leur vie. Et ils doivent s’attendre aux situations les plus invraisemblables : des conducteurs qui roulent à contresens, des chauffards en tout genre, des collisions impressionnantes et même des cyclistes perdus au milieu du trafic !

Le quotidien de ces agents : les accidents à répétition. Plus de 800 chaque année. Et pourtant les imprudences se multiplient. Conduite sous stupéfiants, en état d’ivresse ou excès de vitesse… beaucoup de conducteurs oublient que le périphérique est limité à 70 km/h. Un fou du volant sera même flashé à 172 km/h ! Et vous allez voir que même s’ils sont pris en flagrant délit, certains chauffards se montrent agressifs.

D’autres ont pris l’habitude de ne respecter aucune règle, comme ce conducteur qui a empilé 23 000 euros de contraventions dans son coffre ! Et qui n’hésite pas à les étaler devant des policiers ébahis !

En première ligne dans la jungle du périphérique : les deux roues. Ils sont impliqués dans 80% des accidents. Pourtant, eux-aussi prennent tous les risques : conduite sans permis ou sans assurance, excès de vitesse et conduite dangereuse. De quoi donner du fil à retordre aux hommes de la Brigade du périphérique !

Dans cette immersion exclusive, suivrez le major Delgéry, le chef de l’unité, face aux excès du vendredi soir. Sébastien, major lui-aussi et chef de la nuit, sera confronté à un chauffard récalcitrant qu’il devra maîtriser par la force. Ou encore François, 30 ans, qui devra intercepter une jeune femme sous l’emprise du krack en train d’errer au beau milieu du périph’.