"Sept à Huit" : Anouchka Delon invitée du « Portrait de la semaine » dimanche 8 octobre 2023 sur TF1

Dimanche 8 octobre 2023 à 19:25 sur TF1 dans la magazine "Sept à Huit", Anouchka Delon sera l'invitée du « Portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara.

Depuis que l’affaire Delon a éclaté au début de l’été, sa fille Anouchka a gardé le silence. De ses trois enfants, elle est la plus proche d’Alain Delon. Elle a, comme ses deux frères, porté plainte contre Hiromi Rollin. Cette femme, qui se présente comme la compagne de leur père, et qu’ils accusent d’avoir abusé de sa faiblesse.

Aujourd'hui, Anouchka Delon s’exprime pour la première fois. Elle a choisi "Sept à Huit".

Un « Portrait de la Semaine » exclusif, recueilli par Audrey Crespo-Mara, avec Léo Monnet, à suivre ce dimanche sur TF1 à partir de 19:25.

Le rappel des faits :

Le 5 juillet, l’affaire éclate au grand jour. Alain Delon serait sous l’emprise de sa « dame de compagnie » Hiromi Rollin. Elle vient d’être expulsée, par les trois enfants Delon, de la propriété de Douchy où elle vivait aux côtés de l’acteur.

Les trois enfants portent plainte contre elle. Anouchka et Alain-Fabien pour « harcèlement moral », « détournement de correspondances » et maltraitance animale », Anthony pour « harcèlement moral », « violence sur personne vulnérable » et « abus de faiblesse ».

Le 6 juillet, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet. Et depuis, des dizaines d’auditions ont été réalisées.

Hiromi Rollin conteste les accusations portées contre elle. Elle dit être la compagne d’Alain Delon et vivre « une relation d’amour depuis 33 ans ». A son tour, elle porte plainte contre les enfants Delon pour « dénonciations calomnieuses », « vol et violences ».