"C l’hebdo" samedi 7 octobre 2023 sur France 5 : les invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 7 octobre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 7 octobre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Ses vérités sur la crise du Covid

Invité : Jean-François Delfraissy, médecin et professeur de médecine français, spécialisé dans l'immunologie.



L’homme qui a fait tomber Tapie

Invité : Éric de Montgolfier, ancien procureur.

20:55 C L'hebdo, la suite

Romain Duris et Thomas Cailley pour le film "Le Règne animal".

Manu Payet pour son spectacle "Emmanuelle 2".

Emmanuelle Pouydebat pour « Mes plus belles rencontres animales » chez Odile Jacob.