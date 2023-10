Sommaire de "Téléfoot" dimanche 8 octobre 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 8 octobre 2023 à 11:00 sur TF1, Grégoire Margotton vous proposera de suivre un nouveau numéro du magazine "Téléfoot". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque dimanche, le magazine "Téléfoot" décrypte le foot en compagnie de Bixente Lizarazu, Rio Mavuba, Marine Marck et Thomas Mekhiche.

Au sommaire cette semaine :

Linterview > Odsonne Edouard



Cette semaine, Odsonne Edouard a ouvert les portes de son quotidien à Téléfoot ! Auteur d'un très bon début de saison avec Crystal Palace, l'attaquant français a accueilli Yassin Nfaoui chez lui à Londres, pour un Inside exclusif à retrouver dimanche.

La série > Elye Wahi

Héros de la victoire face à Arsenal, retrouvez Elye Wahi en exclusivité... et en toute intimité dans Téléfoot ! Le buteur français s'est livré à chaud et raconte ce succès historique à Thomas Mekhiche et Mahmoud Traoré dans le 2ème épisode de cette série.

L'enquête > Dans la tête des joueurs



Pression médiatique, santé mentale, réseaux sociaux, supporters : Mbappé, Zidane, Wenger, Henry, Marvin Martin et bien d'autres témoignent et répondent sans tabou, dans cette grande enquête de Yassin Nfaoui.

L'interwiew exclusive > Jonathan Clauss



Dimanche dans Téléfoot, retrouvez une interview exclusive avec Jonathan Clauss ! Appelé par Didier Deschamps cette semaine, le latéral marseillais s’est livré à Saber Desfarges sur son grand retour en Bleu, sa non-convocation pour le mondial, l’OM, Gattuso…

Le retour du Oui-Non



Dimanche, c'est le retour du Oui-Non dans Téléfoot. Et c'est le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui a répondu sans détour à la traditionnelle interview de Thomas Mekhiche.