"Sept à Huit" dimanche 8 octobre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 8 octobre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 8 octobre 2023 :

La vie de débrouille des glaneurs.



Potirons, pommes de terre ou oignons gratuits : la vie de débrouille des glaneurs de plus en plus nombreux à ramasser ce que les agriculteurs laissent après la récolte.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 8 octobre 2023 :

Bracelet électronique : comment la justice surveille les auteurs de violences conjugales ?



Ils portent un bracelet électronique qui alerte la police dès qu'ils s'approchent de leurs anciennes compagnes. Comment ces hommes, auteurs de violences conjugales, sont-ils surveillés par la justice ?



19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Anouchka Delon



Depuis que l’affaire Delon a éclaté au début de l’été, sa fille Anouchka a gardé le silence. De ses trois enfants, elle est la plus proche d’Alain Delon. Elle a, comme ses deux frères, porté plainte contre Hiromi Rollin. Cette femme, qui se présente comme la compagne de leur père, et qu’ils accusent d’avoir abusé de sa faiblesse.

Aujourd'hui, Anouchka Delon s’exprime pour la première fois. Elle a choisi "Sept à Huit".