"Faut pas rêver" : « Au pays des collectionneurs » sur France 3 mercredi 11 octobre 2023

Mercredi 11 octobre 2023 à 21:10, France 3 diffusera un nouveau numéro de "Faut pas rêver" dans lequel Carolina De Salvo part à la rencontre des amoureux d'histoire et des passionnés d'objets en tous genres.

Bienvenue au Pays des Collectionneurs, un univers où l’on renoue avec son âme d’enfant ! Carolina De Salvo va à la rencontre des amoureux d’histoire et des passionnés d’objets en tous genres, pour partager des expériences uniques !

Comme cette rencontre avec Xavier, dans un poste de gendarmerie des années 1970, qu’il a recréé jusque dans les moindres détails… Même sa sonnerie de téléphone n’est pas sans rappeler la musique d’un film très célèbre !

En matière de création de décors, la rencontre avec Patrick se fait au 1/87 ! Ce fondu de miniatures a entièrement réalisé un espace de 200 m2 qui nous emmène d’un quartier de Lyon à une station de sports d’hiver, en passant par un village provençal. Le tout desservi par plus d’un kilomètre de voies ferrées autour desquelles s’égaillent 15 000 personnages ! Une sorte de voyage chez les Lilliputiens pour Carolina, avant qu’elle prenne la direction du ciel où l’attend Baptiste. Lui, sa passion, ce sont les avions anciens. Sa famille en possède une centaine. Et c’est à bord d’un Stearman B17 de 1930 que Carolina découvre les sensations fortes d’une séance de voltige !

Retour sur terre pour remonter très loin dans l’histoire avec François, paléontologue. Dans son antre, des centaines de milliers de fossiles, des squelettes de dinosaures et autres animaux préhistoriques. La passion d’une vie, rangée dans des caisses et des tiroirs, où lui seul peut retrouver une dent de mammouth égarée depuis des mois…

L’histoire, c’est aussi la passion d’Emeline et Mickaël. Ils font entrer Carolina dans le monde des chevaliers, rejouant les batailles les plus célèbres du XIe au XVIIe siècle. Mais pour se glisser dans la peau d’un des personnages, Carolina doit endosser le costume complet du chevalier : 40 kg d’armure sur le dos !

Les reportages diffusés :

Les bouchons de Lapalisse

Tous les deux ans, la ville de Lapalisse revit, comme dans les années 1960, à l’heure des célèbres embouteillages le long de la RN 7 ! Tout y est reconstitué à l’identique et on peut même voir passer le général de Gaulle à bord de sa DS noire…

Reportage de Julie Roth / Maxime Rousseau / Manon Descoubès / FTV Presse

À toute vapeur

Dans les Cévennes, Quentin et ses amis relèvent un immense défi : emprunter la ligne de chemin de fer la plus difficile de France à bord d’une locomotive à vapeur de 1917. Voilà des mois qu’ils la restaurent pour parcourir, avec quelques privilégiés, les 110 km de cette ligne mythique. Un voyage hors du temps.

Reportage de Juliette Guérin / Marianne Getti / FTV Presse.

Zéphyr au zénith

Qui n’a jamais rêvé de posséder un vrai dinosaure dans son salon ? Zéphyr, un iguanodon de 3 m de long et 1,30 de haut, vieux de 150 millions d’années, est mis en vente aux enchères à Drouot… Pour l’acquérir, l’acheteur a dû débourser une somme vertigineuse !

Reportage de Julie Benzoni / Maxime Rousseau / FTV Presse.

Poules de luxe

Pierrick a une passion : les poules ! Traitées comme des stars, il les photographie, leur parle, leur attribue des prénoms. Une collection qui s’enrichit d’année en année avec l’arrivée des petites nouvelles !

Reportage de Julie Roth / Maxime Rousseau / FTV Presse.

L’histoire en héritage

Grolle, Pays-Bas, 1627, la guerre fait rage entre Espagnols et Hollandais. Passionnés d’histoire et de chevalerie, Emeline et Mickaël endossent leurs tenues de combattants comme à l’époque, à l’occasion d’une des plus grandes reconstitutions de bataille en Europe. Un bond de quatre siècles en arrière !

Reportage de Juliette Guérin / Raphaël Duvernay / Aurélien Fougère / FTV Presse.