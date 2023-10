"Envoyé Spécial" jeudi 12 octobre 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 12 octobre 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Le cauchemar du vol d’identité

José n’a jamais pu se marier, ni reconnaître ses enfants à leur naissance… Car un usurpateur l’avait déjà fait à sa place ! Sa vie est un cauchemar depuis qu’un escroc a subtilisé ses papiers d’identité dans un train, il y a 20 ans. Il a même été arrêté par erreur pour un crime qu’il n’avait pas commis !

Comme José, chaque année en France, près de 300 000 personnes seraient victimes d'usurpation d'identité et leur vie quotidienne deviendrait rapidement un enfer. Un chiffre en hausse constante depuis 10 ans, avec l’essor des démarches en ligne.

Pourquoi l’administration se laisse-t-elle si facilement berner par des usurpateurs sans foi ni loi ? Que risquez-vous si vos papiers d’identité sont subtilisés, ou simplement copiés par des usurpateurs ?

Vous découvrirez l’histoire de Léane qui est poursuivie par la SNCF pour des dizaines de billets de trains impayés sur des trajets… qu’elle n’a jamais empruntés ! Une inconnue présente une copie de sa carte d’identité chaque fois qu’elle est contrôlée sans titre de transport et accumule des milliers d’euros d’impayés à son nom ! Comment éviter le blocage de son compte bancaire ? Qui peut l’aider à retrouver cette usurpatrice pour l’empêcher de nuire ? Plus grave encore, Karim, lui, est poursuivi par des sociétés de crédit à la consommation… qui lui réclament des dizaines de milliers d’euros alors qu’il ne leur a jamais rien emprunté !

Pourquoi police et justice ont-elles tant de mal à appréhender ces malfaiteurs et à juguler cette nouvelle forme de criminalité ?

Un reportage de Corinne Langlois et Théodore de Kerros pour StudioFact -TV Presse

Eolien marin : la ruée vers le vent

Le littoral français va radicalement changer de visage dans les années qui viennent. A l'Horizon 2030, la France devrait exploiter 17 parcs éoliens offshore. Le prochain, en Bretagne, au large de St Brieuc commencera à produire de l’électricité cet été. L’énergéticien espagnol Iberdrola installe 62 mats de 207mètres de hauteur qui alimenteront 835.000 foyers. Un chantier gigantesque que les équipes d'Envoyé Spécial ont pu suivre en exclusivité. Les pêcheurs craignent de voir leurs ressources en coquille St Jacques disparaitre. Ont-ils raison d’être inquiets ?

Du côté de Batz sur Mer, le tout premier champ d’éoliennes offshores est visible depuis l’été dernier. La ligne d’horizon n’est définitivement plus la même…qu'en pensent les habitants et les touristes ?

En Ecosse, on ne se pose plus vraiment la question car les éoliennes en mer font partie du décor. Les industriels y ont pris de l’avance et y prépare déjà la nouvelle technologie : les éoliennes flottantes.

Un reportage d'Eléna Le Runigo, Francois Cauwel, Marc Sainsauve et Jeanne Bureau pour Hikari.