"Vintage Mecanic" : restauration d'une MGB sur RMC Découverte jeudi 12 octobre 2023

Jeudi 12 octobre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de "Vintage Mecanic" présenté par François Allain.

La restauration de véhicules anciens va avoir de nouveaux terrains de jeu !

Dans cette nouvelle saison, François Allain a décidé de s'attaquer à des chantiers gigantesques, jamais vus auparavant !

Épisode 20 MGB

En vue de la sortie de son prochain roadster électrique, la célèbre marque MG missionne François afin de fiabiliser et moderniser son véhicule emblématique: La MGB.

Pour restaurer le cabriolet le plus vendu de l´histoire de l'automobile, François va devoir faire appel à un restaurateur capé et passionné.

Au programme: Côté motorisation et système de sécurité, il faudra tout démonter et tout améliorer afin de permettre aux journalistes et aux personnalités de la marque de l´utiliser sans danger. Refaire une peinture, changer la moquette, la sellerie et ajouter des prises USB.

François réussira-il à relever ce défi ?