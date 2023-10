"C dans l'air" mardi 10 octobre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 10 octobre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 10 octobre 2023, Axel de Tarlé recevra : Étienne Dignat, chercheur associé au Centre de recherches internationales de Sciences-Po (CERI), enseignant en éthique de la guerre, auteur de "La Rançon de la terreur : gouverner le marché des otages”.

Après l'offensive lancée samedi par le Hamas, Israël a officiellement déclaré la guerre au mouvement palestinien. Ce lundi, le bilan s'élève à plus de 1.400 morts des deux côtés, dont au moins deux ressortissants français. Plus de 800 Israéliens ont été tués et 2.600 blessés dans l'attaque du Hamas, dont environ 250 personnes ont été massacrées dans une rave party dans le désert près de Gaza. Dans la bande de Gaza pilonnée par l'armée israélienne, 687 Palestiniens ont été tués et 2.900 blessés, ont annoncé les autorités locales.

Dimanche, le gouvernement israélien a annoncé que "plus de 100 prisonniers" étaient détenus par le mouvement islamiste palestinien. Dans la nuit de dimanche à lundi, Moussa Abou Marzouk, un responsable du Hamas, a confirmé ce chiffre d'une centaine d'Israéliens capturés, et un autre groupe armé palestinien, le Jihad islamique, a de son côté annoncé détenir au moins 30 otages supplémentaires à Gaza. Selon un porte-parole de l'Armée de défense d'Israël, auprès de CNN, ces enlèvements d'Israéliens aux mains d'organisations terroristes sont "sans précédent" dans l'histoire du pays.

Selon le Quai d’Orsay, un deuxième ressortissant français a été tué dans l’attaque du Hamas contre Israël. "Nous poursuivons les démarches entreprises pour clarifier la situation de nos ressortissants non localisés", a indiqué Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le Quai d’Orsay a d’ailleurs signalé 14 disparitions inquiétantes de Français en Israël, dont un mineur.

Étienne Dignat reviendra sur la gestion des otages, question sensible pour Israël.

Les experts invités :

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business.

Ariane Bonzon, journaliste à Slate.fr, ancienne correspondante en Israël.

Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Le thème de l'émission : Israël : les otages, la riposte et la terreur



Après l’attaque meurtrière menée samedi par le Hamas sur le territoire israélien, le bilan ne cesse de s’alourdir. Plus de 900 personnes ont été tuées en Israël, 2 600 personnes ont été blessées et environ 150 personnes ont été enlevées par le Hamas. Des otages dont le visage est partout dans la presse et sur les réseaux sociaux. Parmi eux, des soldats mais surtout beaucoup de civils qui n’ont plus donné de nouvelles depuis l’assaut des terroristes samedi et que le Hamas a menacé de tuer à chaque fois qu’un bombardement israélien touchera des habitations civiles à Gaza. "Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils", ont déclaré hier les brigades Ezzzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, dans un communiqué.

Or, dans la nuit les bombes ont continué à pleuvoir sur la bande de Gaza. Le dernier bilan est de presque 700 morts, plus de 3700 blessés dans l’enclave palestinienne et la réponse de l’Etat Hébreux ne fait que commencer a prévenu Benyamin Netanyahou. Comparant le groupe islamiste palestinien à l’État islamique, le Premier ministre israélien a promis hier soir que "chaque lieu à partir duquel il opère deviendra une ruine" et que "l’attaque massive contre le Hamas" sera "d’une intensité qui n’a jamais eu lieu". Un déluge de feu qui s’abat sur l’enclave palestinienne - où vivent 2,3 millions de Palestiniens - placée par l’Etat Hébreux en état de "siège total". Ce qui, selon l’Onu, est "interdit" par le droit international humanitaire.

"L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire", a déclaré le Haut-Commissaire de l’Onu aux droits de l’homme dans un communiqué. Volker Türk s’est par ailleurs dit "profondément choqué et indigné par les allégations d’exécutions sommaires de civils et, dans certains cas, d’horribles massacres perpétrés par des membres de groupes armés palestiniens". Il a demandé à ces groupes de "libérer immédiatement et sans condition tous les civils capturés et toujours détenus", rappelant que "la prise d’otages est interdite par le droit international".

Lundi en début de soirée, le porte-parole de Tsahal a affirmé qu’Israël avait désormais des informations sur la totalité des otages détenus et a commencé à contacter les familles. Parmi les disparus figurent plusieurs étrangers ou personnes possédant une double nationalité. Le Quai d'Orsay a annoncé ce mardi que deux autres ressortissants français sont morts en Israël, ce qui porte à quatre le bilan des victimes françaises des attaques terroristes menées par le Hamas. Treize autres compatriotes sont également toujours portés disparus, dont un enfant de 12 ans. Ont-ils été enlevés par le Hamas ? Dans la communauté française en Israël où la mobilisation s’organise ainsi que dans l’Hexagone l’inquiétude est immense. À l’appel du Conseil représentatif des institutions juives (Crif), plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Paris leur soutien à Israël.

