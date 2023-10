"Enquête d'action" : « Accidents, alcool, stupéfiants : alerte sur les routes du Loiret ! » sur W9 vendredi 13 octobre 2023

Vendredi 13 octobre 2023 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Accidents, alcool, stupéfiants : alerte sur les routes du Loiret ! ».

Au sud de l’Île-de-France, le département du Loiret est traversé par plus de 11 000 kilomètres de routes. Au centre du département, la ville de Montargis est le point de convergence de 3 autoroutes : l’A77, l’A6 et l’A71. Ces grands axes, comme les routes secondaires, sont les théâtres d’une délinquance à nouveau en hausse. Cependant, la mortalité routière est en baisse et ce, grâce au travail des gendarmes qui patrouillent jour et nuit.

Nous suivrons la Brigade motorisée de Briare, conduite par le Major Christian, dans des opérations anti-stupéfiant. En effet, la prise de drogue reste le deuxième motif des retraits de permis dans le département. En quelques heures, 3 conducteurs contrôlés positif au cannabis verront leurs véhicules immobilisés et leurs permis suspendus.

Si les contrôles aux points de passage sont efficaces, le Major Christian organise régulièrement des opérations spéciales en moto banalisée pour traquer les infractions et sanctionner les contrevenants le plus rapidement possible. Téléphone en main, ceinture non bouclée : rien ne lui échappe. Les motos sont aussi utilisées pour rattraper les chauffards en grand excès de vitesse. Parfois à plus de 140km/h sur des routes nationales, elles rattrapent les conducteurs imprudents en quelques secondes.

Les gendarmes viennent aussi en aide à la sécurisation des voies en cas d’accident. À Montargis, Gladys et Marion seront appelées pour un accident entre une voiture et une camionnette. De nuit, cette situation est extrêmement périlleuse : il faut veiller aux pompiers et secouristes présents sur place mais aussi aux autres véhicules qui continuent de circuler. Le travail des militaires se poursuit après, en récoltant le maximum de témoignages et d’indices leur permettant de reconstituer le déroulé de l’accident.