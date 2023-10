"C dans l'air" mercredi 11 octobre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mercredi 11 octobre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 11 octobre 2023, Axel de Tarlé recevra : Vincent Nouzille, journaliste d'investigation indépendant, réalisateur, et auteur du livre "Le côté obscur de la force – Enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police".

L’attaque du Hamas sur le territoire israélien samedi et la riposte aérienne d’Israël sur Gaza a sidéré le monde. Elle a fait près de 1800 morts de part et d’autre, selon les bilans officiels. Plus de 1000 Israéliens ont été tués et 2616 blessés, selon les autorités israéliennes, et côté palestinien, 900 personnes ont été tuées et 4500 blessées.

Depuis cette attaque, le renseignement français est sur le qui-vive. Vincent Nouzille est journaliste d'investigation indépendant et réalisateur. Aujourd’hui sort son nouveau livre “Le côté obscur de la force – Enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police” aux éditions Flammarion. Pendant 2 ans, il a enquêté, a eu accès à des documents confidentiels et a recueilli plus de 200 témoignages. A travers son enquête, il a pu observer un durcissement de la surveillance depuis le mouvement des gilets jaunes.

Alors que l’essentiel de ses sources viennent de l'intérieur, Vincent Nouzille reviendra sur les les renseignements français qui alertent sur le risque “d'actes violents isolés" contre les communautés juive et musulmane depuis l’attaque du Hamas sur le territoire israélien, et lèvera le voile sur les dérives du ministère de l’Intérieur.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Anne Nivat, grand reporter pour Le Point, auteure du livre « Un continent derrière Poutine ? ».

Marion Van Renterghem, grand reporter et chroniqueuse à L’Express, auteure du livre « Le piège Nord Stream ».

Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale à l'Université Queen Mary de Londres.

Le thème de l'émission : Chaos en Israël, guerre en Ukraine... L'analyse de Zelensky



Le président ukainien Volodymyr Zelensky a accordé un entretien exceptionnel à Caroline Roux. L'agression terroriste du Hamas sur Israël, la brutale riposte décidée par Netanyahou, le rôle de l'Iran, la Russie de Poutine et la guerre qu'elle mène en Ukraine et à l'Occident...

Volodymyr Zelensky aborde tous ces sujets et nous donne son analyse des violents événements en cours.

