"Enquête Exclusive" au cœur de l'anti-crime : la BAC de Paris, dimanche 15 octobre 2023 sur M6 - Vidéo

Dimanche 15 octobre 2023 à 22:55, Bernard de la Villardière vous proposera de voir ou de revoir sur M6 le numéro du magazine "Enquête Exclusive" tourné au cœur de l'anti-crime : la BAC de Paris.

Courses-poursuites, vols avec violence, trafics de drogue, agressions, homicides, la Brigade Anti-Criminalité de Paris (BAC 75N) est sur tous les fronts. En civil ou en uniforme, les policiers de cette unité sont des spécialistes des interpellations en flagrant délit. Ils interviennent partout dans Paris, nuit et jour, 24 heures sur 24. Pendant plusieurs mois, les équipes du magazine “Enquête Exclusive” ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de suivre la BAC de Paris. Sa mission principale : protéger les Parisiens face à des délinquants de mieux en mieux organisés et qui, fait nouveau, n'ont plus peur de la police. D'autant qu'à Paris, vols, agressions et dégradations ont bondi de 10% ces deux dernières années (+50% pour les vols à la tire !).

Aujourd'hui, les hommes et les femmes de la BAC sont plus que de « simples » policiers de terrain. Pour gérer au mieux la violence dans les rues de Paris, ils s'entraînent avec la BRI, la célèbre Brigade de Recherche et d'Intervention. Désormais, ils sont équipés de fusils d'assaut HK G36, des armes jusque-là réservées aux forces d'intervention spéciales et aux unités d'élite.

Après plusieurs années à la brigade des réseaux ferrés, Lawa, 36 ans, vient d'intégrer la BAC 75N. Chaque nuit, la jeune femme se fond dans la masse au milieu des pickpockets et des dealers. Son seul mot d'ordre : voir sans être vue. Son quotidien : de longues heures de filature avant les interpellations des délinquants en flagrant délit.

À 36 ans, Arnaud a déjà six ans d'expérience au sein de la BAC. Réputé pour son sang-froid et son courage, le brigadier sera confronté à des situations tendues face à des agresseurs d'une extrême violence et des victimes en état de choc. Malgré la dureté de son métier, Arnaud reste passionné par son métier. Pour faire comprendre sa vie de policier à la jeune génération, il partage les vidéos de ses interventions les plus spectaculaires sur les réseaux sociaux.

À la tête de la BAC 75N, Frédéric, 45 ans. Commissaire, fils et petit-fils de policier, il a appris à gérer les situations les plus explosives. Contrairement à d'autres commissaires, ce chef intervient sur le terrain, aux côtés de ses troupes. Notamment lors de ces immenses fêtes sauvages organisées en plein Paris où des rixes éclatent.