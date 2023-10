"C dans l'air" vendredi 13 octobre 2023 : sommaire et invités reçus sur France 5

Ce vendredi 13 octobre 2023 à partir de 17:30, France 5 vous proposera de suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le sommaire et les invités qui seront reçus.

L'invité de ce vendredi 13 octobre 2023 : Jean-François Colosimo, historien et spécialiste des religions, auteur de "Aveuglements : religions, guerres, civilisation".

À Arras ce matin, un homme a poignardé à mort un enseignant et fait deux blessés graves dans un lycée à Arras. Le ministre de l’Éducation a demandé aux recteurs d’académie de "renforcer la sécurité de tous les établissements" scolaires en France.

L'auteur présumé de l'attaque est un jeune homme d'une vingtaine d'années, d'origine tchétchène, fiché pour radicalisation (fiché S), a déclaré une source policière. Il avait été contrôlé jeudi et faisait l'objet de surveillances physiques.

Jean-François Colosimo reviendra sur l'attaque au couteau d'Arras et le contexte actuelle.

Les experts invités :

Mathieu Delahousse, Grand reporter à L’Obs.

Audrey Goutard, cheffe du service Enquête et reportage à France Télévisions.

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L’Express.

Driss Aït Yousef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité globale.

Le thème de l'émission : Arras : la nouvelle onde de choc



Une attaque terrible a eu lieu ce vendredi 13 octobre, aux alentours de 11 heures, au lycée Gambetta, en plein cœur d’Arras. Un homme armé d’un couteau a tué un professeur de Lettres et blessé gravement deux autres personnes. L’auteur présumé a été interpellé par les forces de l’ordre. Il s’agit d’un homme de vingt ans d’origine Tchétchène de nationalité russe, fiché S pour radicalisation suivi activement par la DGSI. Selon les enquêteurs, il aurait crié "Allah Akhbar" au moment des faits. Son frère, plus jeune, a lui aussi été arrêté. Le parquet national antiterroriste a été saisi.

Dans tout le pays, c’est le choc et l’effroi. A l’Assemblée nationale, les députés ont suspendu leurs travaux pour exprimer leur solidarité avec la communauté éducative et les victimes. Le président de la République s’est rendu sur place avec le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Education nationale.

Cette attaque est survenue seulement trois jours avant la date commémorative de l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire et géographie, tué le 16 octobre 2020 à la sortie d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine, et une semaine après les évènements tragiques au Proche-Orient. Hier soir dans une allocution télévisée, Emmanuel Macron était revenu sur la gravité de l’attaque du Hamas en Israël, où plusieurs Français ont été tués et enlevés, et avait appelé à l’"unité" nationale pour éviter l’importation du conflit en France. "N’ajoutons pas des fractures nationales aux fractures internationales et ne cédons rien à toute forme de haine", avait-il averti alors que le ministère de l’Intérieur a recensé plus de 100 actes antisémites en six jours et que l’inquiétude grandit au sein de la communauté juive en France. Beaucoup de citoyens de confession juive redoutent des tensions et expriment leur peur de voir les actes antisémites augmenter dans l’Hexagone tandis qu’au Proche-Orient l’armée israélienne se prépare à une opération terrestre à Gaza. Les autorités israéliennes ont donné 24 heures à tous les habitants du nord de la bande de Gaza pour fuir vers le sud. Les Nations Unies craignent des conséquences humanitaires terribles.

