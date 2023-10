"Prenez soin de vous !" : « Vaincre la fatigue » avec Michel Cymes sur France 5 mardi 17 octobre 2023 - Vidéo

Mardi 17 octobre 2023 à 21:05, Michel Cymes présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "Prenez soin de vous !" dont le thème sera « Vaincre la fatigue ».

Toujours épuisés, jamais reposés ! Près de deux tiers des Français se disent régulièrement fatigués. Manque d'énergie, essoufflement, perte de mémoire, sommeil perturbé... La fatigue, tout le monde l’a déjà ressentie, mais lorsqu’elle se prolonge, il faut agir car le manque d'énergie peut gâcher la vie.

Heureusement, quel que soit notre âge, il existe des solutions pour faire le plein d’énergie ! C’est ce que vont découvrir Éliette, Christian et Valérie grâce aux programmes très efficaces mis au point par Michel Cymes et son équipe d’experts dans ce nouveau numéro de "Prenez soin de vous !".

Éliette, 69 ans, est une jeune retraitée qui a perdu sa vitalité. Douleurs articulaires, mal de dos, essoufflement… Son corps fatigue ! Résultat, elle passe le plus clair de son temps dans son appartement. La sieste est une activité immanquable qui dure parfois deux heures ! Il est temps d’agir avant que cela ne devienne irréversible.

Comme plus d’un Français sur trois, Christian, 64 ans, souffre d'un sommeil de mauvaise qualité. À peine levé, il est déjà fatigué. Restaurateur à Toulon, il puise dans ses réserves pour faire face à ses journées marathon. Baisse de vigilance, manque de concentration, trous de mémoire, Christian est épuisé. Et il y a un endroit où sa fatigue l’inquiète particulièrement : au volant.

Journées raccourcies, temps maussade et absence de lumière naturelle. Pour beaucoup d’entre nous, l’arrivée de l’automne rime avec déprime. C’est ce que vit Valérie, 51 ans. Chaque matin, c’est la météo qui dicte son état de fatigue. Comme près d’un quart des Français, elle souffre de déprime hivernale. L’automne et l’hiver, Valérie a le moral à zéro et son corps est au ralenti.

Grâce à des programmes efficaces et adaptés, Éliette, Christian et Valérie vont bouleverser leurs habitudes de vie. Pendant quatre mois, nous les suivons dans leur transformation. Une aventure médicale et scientifique pour découvrir les secrets de la vitalité.