"Enquêtes criminelles" « Disparition d’Émile : où est la vérité ? » sur W9 mercredi 18 octobre 2023

Mercredi 18 octobre 2023 à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Disparition d’Émile : où est la vérité ? ».

C’est l’affaire qui intrigue la France entière depuis le début de l’été : la disparition du petit Émile, âgé d’à peine 2 ans et demi, dans les Alpes de Haute-Provence.

Le 9 juillet 2023, le village du Haut-Vernet, d’ordinaire si paisible, se retrouve à la une de l’actualité. La veille, un garçonnet blond comme les blés, au visage d’ange, est introuvable. Il n’a suffi que de quelques minutes pour que l’enfant échappe à la vigilance de ses grands-parents, chez qui il était venu passer les vacances. Cet après-midi-là, Émile a été vu par deux témoins qui, problème, donnent des versions opposées. De leur côté, les chiens renifleurs perdent toute trace à 50 mètres du domicile, près d’un vieux lavoir…

Toutes les possibilités sont envisagées, des plus rationnelles aux plus fantaisistes. Une chute accidentelle dans les alentours, une zone au relief escarpé ? L’enlèvement par un rapace ? Ces hypothèses ne convainquent pas les enquêteurs car aucune trace de l'enfant n'est retrouvée malgré d’intenses recherches.

Tandis que l’angoisse monte, le hameau se barricade et la famille du petit disparu se calfeutre. Une discrétion qui épaissit un peu plus le mystère… Leur vie en vase clos autour de règles strictes, leurs pratiques religieuses traditionalistes, leur proximité avec l’extrême-droite… Tout cela interroge et les rumeurs enflent. Émile aurait-il été victime de sévices ? Aurait-il croisé la route d’un prédateur sexuel ? Ou bien l’aurait-on kidnappé et tué pour de vieilles rancœurs ? En 2019, un incendie criminel avait ravagé la maison des arrière-grands-parents de l’enfant : simple coïncidence ?

"Enquêtes criminelles" a voulu percer le mystère de cette bouleversante disparition.

En seconde partie d’émission, "Enquêtes criminelles" reviendra sur la disparition du petit Habib, 13 mois, en janvier 2014 dans la banlieue de Toulouse.

Depuis près de 10 ans, Jennifer Dana, sa mère, fait tout pour retrouver l’enfant. Au fond d’elle, elle le sent : il est toujours vivant. Mais où est-il ? Dernier signe de vie : un petit village des Pyrénées, près d’un poste-frontière avec la principauté d’Andorre, où son père Mehdi l’avait emmené le temps d’un week-end. Mehdi aurait-il pu fuir à l’étranger avec son fils ?

Malgré l’immobilisme de la police et l’hostilité à peine dissimulée de sa belle-famille, Jennifer Dana va remuer ciel et terre, et même au plus haut sommet de l’État, pour obtenir des réponses…