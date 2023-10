"Sept à Huit" dimanche 22 octobre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 22 octobre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 22 octobre 2023 :

La passion dévorante pour Michel Sardou



Des fans cassent leur tirelire pour suivre la tournée du chanteur à travers la France.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 22 octobre 2023 :

Enquête sur la mort de Naël

Naël a été abbatu par un policier en juin dernier. Témoignages et document exclusif dimanche dans "Sept à Huit".

L'impunité pour les voleurs à San Francisco



Impunité pour les voleurs aux États-Unis à San Francisco, une ville dans laquelle ils ne quasiement plus poursuivis par la justice. Les pillages se multiplient.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Le père de Lola



Le père de Lola, 12 ans, assassiné l'an dernier à Paris. Son deuil impossible depuis la mort de sa fille. Il se livre dans « Le portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara.