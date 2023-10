Pour ce nouveau numéro diffusé mercredi 24 octobre 2023 à 21:10 sur France 3, "Des racines & des ailes" prend de la hauteur et nous offre un point de vue spectaculaire sur notre patrimoine.

Des hommes et des femmes travaillent, entretiennent, restaurent et décorent les toits de nos plus beaux monuments français. Nous partirons aussi à l’assaut des montagnes jusqu’au sommet le plus haut : le Mont-Blanc, toit de l’Europe !

Gilles Mermet cherche à faire inscrire le métier de couvreur parisien au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. À 30 mètres au-dessus des têtes, les 1 500 couvreurs de la capitale découpent, pincent et plient le zinc et l’ardoise. Ils perpétuent les mêmes gestes techniques depuis deux siècles. Mais la profession frôle la pénurie : l’art de couvrir les toits n’attire plus les jeunes. C’est un enjeu de patrimoine.

Dans le massif du Mont-Blanc, une petite cabane de bois accueille depuis 130 ans les alpinistes du monde entier. Depuis huit ans, Sarah Cartier est la gardienne du refuge de la Charpoua. Cette année, ce refuge va tourner une page de son histoire : il va être totalement démonté pour être reconstruit à l’identique, en conservant ses éléments historiques.

En Normandie, Rouen, la ville aux cent clochers, est en pleine ébullition. L’abbatiale gothique Saint-Ouen a manqué de s’effondrer. La charpente, dernière forêt du XIVe siècle en France, est vermoulue et met en péril toute la structure de l’édifice. L’architecte des Monuments historiques Charlotte Hubert met tout en œuvre pour sauver cette merveille.

Dans le Val de Loire, Charlotte Duplessis détient un savoir-faire rare et séculaire : elle est ornemaniste. Elle réalise des ornements en plomb ou en cuivre pour sublimer les toits de monuments prestigieux. Son dernier chantier : restituer les ornements présents au début du XXe siècle sur les quatre lanternons du château de Chambord.

Un film de Françoise Cros de Fabrique.